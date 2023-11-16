Спикер Воздушных сил Юрий Игнат считает, что зимой 2023 года Россия будет делать ставку на ударные БПЛА. Дронов-камикадзе будет больше.
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В прошлом году у России было больше ракет
Представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов сказал, что, по их данным, Россия накопила более 800 высокоточных ракет. Эти цифры свидетельствуют о том, что в прошлом году они имели значительно большее количество ракет, чем сейчас.
Это не касается ракет С-300 или авиационных ракет (Х-59, Х-32), "Ониксов" и т.д. Это касается ракет Х-101, Х-555. Поэтому, видимо, этой зимой будет больше сделана ставка на ударные БПЛА, их будет больше,
– написал Юрий Игнат.
По его словам, в прошлом году соотношение было где-то 50/50 – тысяча ракет и тысяча "Шахедов". Сейчас мы видим 500 "Шахедов" за сентябрь. Он подчеркнул, что нужно готовиться к этой стратегии противника.
Силы обороны всегда готовы
Игнат отметил, что Воздушные силы и в целом Силы обороны не готовятся к обстрелам, а всегда готовы, 24/7. Он подчеркнул, что они ожидают вооружения, которое обещают партнеры.
Но мы видим дополнительные системы NASAMS, о которых объявлял президент.
Есть объявления от наших западных партнеров (мы его уже подтвердили), что у нас есть хорошие результаты боевого применения на полигоне в Соединенных Штатах зенитных ракетных комплексов "Бук-М1", которые переоборудованы под американские ракеты, которые могут усилить нашу противовоздушную оборону,
– поделился деталями спикер.
Он также рассказал, что в Украине есть дефицит советских ракет. Игнат подчеркнул, что мы продолжаем защищать наше небо западными ракетами, но все же нужно искать шаги, пути, такие как скрещивание советского с американским.
Сможет ли Украина создать "воздушный щит"
- Противовоздушная оборона Украины при поддержке партнеров с каждым разом становится все лучше. В частности, наше государство может даже создать мощный "воздушный щит" для защиты от российских атак.
- Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат. Он отметил, что это возможно, если у Украины будет все, что записано в видении Воздушных сил. Игнат подчеркнул, что украинцы действительно хотят иметь "воздушный щит", который защитит всех от абсолютно всех угроз с неба. Однако он подчеркнул, что эту идею не сможет реализовать в украинских реалиях.
- Кроме того, спикер рассказал, что когда идет массированный обстрел разными типами средств, то даже знаменитый израильский щит не справится со всей опасностью.