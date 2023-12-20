Поліція взялася за підлітків, які у Києві розгорнули прапор з нацистською символікою

У столиці неповнолітні розгорнули прапор з нацистською символікою, що було зафіксовано на відео. Водночас правоохоронні органи відкрили провадження та розпочали розслідування за цим фактом.

У середу, 20 грудня, у прокуратурі та поліції Києва проінформували, що працюють над притягненням до відповідальності осіб, які до цього причетні, – інформує 24 Канал.

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Підлітки розгорнули нацистський прапор

Правоохоронці зазначають, що проводили моніторинг соціальних мереж та під час нього, власне, виявили відео. На ролику група, очевидно, підлітків демонструє прапор з нацистськими символами.

Подія відбувалася на столичних Позняках. Оперативний черговий тиждень зробив на місці правопорушення слідчо-оперативну групу, працівників ювенальної превенції, кримінальної поліції та патрульних поліцейських,

– пишуть у столичній поліції.

Станом на вечір 20 грудня тривають заходи, спрямовані на встановлення осіб неповнолітніх, які вирішили організувати це. Додамо, що на кадрах також видно людину у величезному костюмі пса Патрона.



На Позняках підлітки розгорнули нацистський прапор / Скриншот Київської міської прокуратури

Ми не публікуємо повний відеозапис, який підтверджує цей факт, оскільки хочемо захисти права неповнолітніх. Також закликаємо утриматись від поширення кадрів, які можуть зробити особи підлітків публічно відомими.

Зазначимо, що процесуальне керівництво в досудовому розслідуванні здійснює Дарницька окружна прокуратура. Кримінальне провадження було відкрито за частиною 1 статті 436-1 Кримінального кодексу – поширення нацистської символіки.

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