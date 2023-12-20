Поліція взялася за підлітків, які у Києві розгорнули прапор з нацистською символікою
У столиці неповнолітні розгорнули прапор з нацистською символікою, що було зафіксовано на відео. Водночас правоохоронні органи відкрили провадження та розпочали розслідування за цим фактом.
У середу, 20 грудня, у прокуратурі та поліції Києва проінформували, що працюють над притягненням до відповідальності осіб, які до цього причетні, – інформує 24 Канал.
Дивіться також Очільник поліції Київщини підпадав під люстрацію і не може працювати у держорганах, – ЗМІ
Підлітки розгорнули нацистський прапор
Правоохоронці зазначають, що проводили моніторинг соціальних мереж та під час нього, власне, виявили відео. На ролику група, очевидно, підлітків демонструє прапор з нацистськими символами.
Подія відбувалася на столичних Позняках. Оперативний черговий тиждень зробив на місці правопорушення слідчо-оперативну групу, працівників ювенальної превенції, кримінальної поліції та патрульних поліцейських,
– пишуть у столичній поліції.
Станом на вечір 20 грудня тривають заходи, спрямовані на встановлення осіб неповнолітніх, які вирішили організувати це. Додамо, що на кадрах також видно людину у величезному костюмі пса Патрона.
На Позняках підлітки розгорнули нацистський прапор / Скриншот Київської міської прокуратури
Зазначимо, що процесуальне керівництво в досудовому розслідуванні здійснює Дарницька окружна прокуратура. Кримінальне провадження було відкрито за частиною 1 статті 436-1 Кримінального кодексу – поширення нацистської символіки.
Кримінальна тематика: останнє
- У Мирнограді на Донеччині між військовослужбовцями сталася стрілянина, внаслідок якої три особи загинули. Прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом умисного вбивства.
- Також 24 Канал публікував матеріал про 20-річного ветерана Олексія Іваніна, якого побили охоронці лікарні в Боярці. Поліція зареєструвала заяву бійця, у медзакладі розпочали службове розслідування.
- Разом з тим у Львові автобус наїхав на пішохода, згодом стало відомо, що ним був прокурор Святослав Проць. Чоловік загинув, поліція відкрила провадження за частиною 2 статті 286 ККУ. Водію загрожує до восьми років ув'язнення.