Полиция взялась за подростков, которые развернули в Киеве флаг с нацистской символикой
В столице несовершеннолетние развернули флаг с нацистской символикой, что было зафиксировано на видео. В то же время, правоохранительные органы открыли производство и начали расследование по этому факту.
В среду, 20 декабря, в прокуратуре и полиции Киева проинформировали, что работают над привлечением к ответственности причастных к этому лиц, – информирует 24 Канал.
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Подростки развернули нацистский флаг
Правоохранители отмечают, что проводили мониторинг социальных сетей и во время него обнаружили видео. На ролике группа, по-видимому, подростков демонстрирует флаг с нацистскими символами.
Событие происходило на столичных Позняках. Оперативная очередная неделя совершила на месте правонарушения следственно-оперативную группу, работников ювенальной превенции, уголовной полиции и патрульных полицейских,
– пишут в столичной полиции.
По состоянию на вечер 20 декабря идут мероприятия, направленные на установление лиц несовершеннолетних, решивших организовать это. Добавим, что на кадрах также виден человек в огромном костюме пса Патрона.
На Позняках подростки развернули нацистское знамя / Скриншот Киевской городской прокуратуры
Отметим, что процессуальное руководство в досудебном расследовании осуществляет Дарницкая окружная прокуратура. Уголовное производство было открыто по части 1 статьи 436-1 Уголовного кодекса – распространение нацистской символики.
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