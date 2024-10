У Рівному підліток на краденому Mitsubishi влаштував погоню з поліцією – відео

У Рівному 14-річний підліток втікав від поліції на краденому позашляховику. З'ясувалося, що хлопець "знайшов" його прямо з ключами і вирішив покататися.

Правоохоронці затримали порушника, а на місце викликали ювенальну поліцію та слідчо-оперативну групу.

У Рівному підліток вкрав машину та тікав від поліції

Так, вранці у суботу, 12 жовтня, патрульні Рівного помітили автомобіль Mitsubishi Pajero, який наїхав на бордюрний камінь і, побачивши поліцейське авто, почав тікати.

Інспектори передали інформацію в радіоефір і розпочали переслідування. Водій ігнорував вимоги зупинитися, порушував ПДР і створював аварійні ситуації. На вулиці Євгена Коновальця він врізався в дорожній знак і вибіг із машини, і далі тікав пішки,

– повідомили патрульні.

Вже після затримання підліток зізнався, що автомобіль не належить йому. Він сказав, що знайшов його в селі Шубків Рівненської області з ключами всередині й вирішив покататися.

Кадри погоні за підлітком на Mitsubishi: дивіться відео