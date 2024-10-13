В Ровно подросток на краденом Mitsubishi устроил погоню с полицией – видео
Источник:Патрульная полиция Украины
В Ровно 14-летний подросток убегал от полиции на краденом внедорожнике. Выяснилось, что парень "нашел" его прямо с ключами и решил покататься.
Правоохранители задержали нарушителя, а на место вызвали ювенальную полицию и следственно-оперативную группу.
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В Ровно подросток украл машину и убегал от полиции
Так, утром в субботу, 12 октября, патрульные Ровно заметили автомобиль Mitsubishi Pajero, который наехал на бордюрный камень и, увидев полицейское авто, начал убегать.
Инспекторы передали информацию в радиоэфир и начали преследование. Водитель игнорировал требования остановиться, нарушал ПДД и создавал аварийные ситуации. На улице Евгения Коновальца он врезался в дорожный знак и выбежал из машины, и дальше убегал пешком,
– сообщили патрульные.
Уже после задержания подросток признался, что автомобиль не принадлежит ему. Он сказал, что нашел его в селе Шубков Ровненской области с ключами внутри и решил покататься.
Кадры погони за подростком на Mitsubishi: смотрите видео