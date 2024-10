Правоохранители задержали нарушителя, а на место вызвали ювенальную полицию и следственно-оперативную группу.

В Ровно подросток украл машину и убегал от полиции

Так, утром в субботу, 12 октября, патрульные Ровно заметили автомобиль Mitsubishi Pajero, который наехал на бордюрный камень и, увидев полицейское авто, начал убегать.

Инспекторы передали информацию в радиоэфир и начали преследование. Водитель игнорировал требования остановиться, нарушал ПДД и создавал аварийные ситуации. На улице Евгения Коновальца он врезался в дорожный знак и выбежал из машины, и дальше убегал пешком,

– сообщили патрульные.

Уже после задержания подросток признался, что автомобиль не принадлежит ему. Он сказал, что нашел его в селе Шубков Ровненской области с ключами внутри и решил покататься.

Кадры погони за подростком на Mitsubishi: смотрите видео