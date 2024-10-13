Правоохоронці затримали порушника, а на місце викликали ювенальну поліцію та слідчо-оперативну групу.
Дивіться також Резонансна ДТП: водій власниці бренду One by One влетів у людей у кафе
У Рівному підліток вкрав машину та тікав від поліції
Так, вранці у суботу, 12 жовтня, патрульні Рівного помітили автомобіль Mitsubishi Pajero, який наїхав на бордюрний камінь і, побачивши поліцейське авто, почав тікати.
Інспектори передали інформацію в радіоефір і розпочали переслідування. Водій ігнорував вимоги зупинитися, порушував ПДР і створював аварійні ситуації. На вулиці Євгена Коновальця він врізався в дорожній знак і вибіг із машини, і далі тікав пішки,
– повідомили патрульні.
Вже після затримання підліток зізнався, що автомобіль не належить йому. Він сказав, що знайшов його в селі Шубків Рівненської області з ключами всередині й вирішив покататися.
Кадри погоні за підлітком на Mitsubishi: дивіться відео