"Підлий обстріл": Зеленський розкрив деталі нічної масованої атаки

Уночі 14 листопада Росія знову масовано тероризувала Україну понад 400 дронами, балістикою та аеробалістикою. Під вогонь окупантів потрапила столиця, Київщина, Одещина та інші області.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на президента Володимира Зеленського.

Як відреагував Зеленський на обстріл?

У ніч проти 14 листопада Росія здійснила масований удар по Україні. Як повідомив лідер України, окупанти запустили близько 430 дронів та 18 ракет різного типу.

Спеціально прорахована атака, щоб якомога більше нашкодити людям і цивільній інфраструктурі,

– повідомив президент.

Зазначається, що лише у Києві є руйнування у десятках житлових будинків. Зеленський додав, що уламки однієї з ракет пошкодили будівлю Посольства Азербайджану.

Окрім столиці, під ударом була Київщина, Харківщина та Одещина. Попередньо по Сумщині вранці російські війська запустили ракету "Циркон".

"Україна відповідає на ці удари далекобійною силою, а світ має зупиняти ці удари проти життя санкційно", – наголосив глава держави.