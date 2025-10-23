Під Москвою частина російської ракети ППО влетіла в автобус з пасажирами

У четвер, 23 жовтня, невідомі дрони нібито знову атакували Росію. Влада заявила про влучання їхніх уламків у автобус з пасажирами під Москвою, однак фото з місця інциденту свідчать про інше.

Транспорт постраждав через дії ППО країни-агресорки. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на місцеві телеграм-канали.

Дивіться також "Росіяни відчувають загрозу від нас": як працюють мобільні вогневі групи та чому "Шахеди" тепер важче збивати – репортаж

Чому постраждав автобус під Москвою?

Удень 23 жовтня місцеві жителі скаржилися на вибухи в районі села Назарьєво, що в Підмосков'ї. Мер російської столиці повідомив про збитий безпілотник на підльоті до міста.

Фахівці екстрених служб працювали на місці падіння уламків. За даними "Мострансавто", вони нібито зачепили автобус з пасажирами, який слідував за маршрутом до метро "Котельники".

Згодом місцеві телеграм-канали поширили фото з місця події, що поставили під сумнів офіційну версію.



Наслідки влучання ракети в автобус / Фото росЗМІ

Зважаючи на кадри, у громадський транспорт влетіли зовсім не уламки українського дрона, а розгінний блок від ракети російського комплексу ППО "Панцир-С1". Обійшлося без постраждалих.



Як виглядає ракета комплексу ППО "Панцир-С1" / Фото РосЗМІ

Цікаво! Сили оборони України неодноразово вражали комплекси "Панцир-С1". Наприклад, 26 вересня Генеральний штаб ЗСУ опублікував інформацію про удар ССО по Курській області.

Що відомо про останні атаки на Росію?