Транспорт постраждав через дії ППО країни-агресорки. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на місцеві телеграм-канали.
Чому постраждав автобус під Москвою?
Удень 23 жовтня місцеві жителі скаржилися на вибухи в районі села Назарьєво, що в Підмосков'ї. Мер російської столиці повідомив про збитий безпілотник на підльоті до міста.
Фахівці екстрених служб працювали на місці падіння уламків. За даними "Мострансавто", вони нібито зачепили автобус з пасажирами, який слідував за маршрутом до метро "Котельники".
Згодом місцеві телеграм-канали поширили фото з місця події, що поставили під сумнів офіційну версію.
Наслідки влучання ракети в автобус / Фото росЗМІ
Зважаючи на кадри, у громадський транспорт влетіли зовсім не уламки українського дрона, а розгінний блок від ракети російського комплексу ППО "Панцир-С1". Обійшлося без постраждалих.
Як виглядає ракета комплексу ППО "Панцир-С1" / Фото РосЗМІ
Цікаво! Сили оборони України неодноразово вражали комплекси "Панцир-С1". Наприклад, 26 вересня Генеральний штаб ЗСУ опублікував інформацію про удар ССО по Курській області.
Що відомо про останні атаки на Росію?
Уночі 23 жовтня країну-агресорку атакувало понад 100 дронів, на вибухи скаржилися в 11 регіонах. Місцева ППО нібито знищила 139 повітряних цілей, найбільше – над територією Бєлгородщини.
Рязанський губернатор повідомив про пожежу на території одного з підприємств через уламки, а в мережі писали про перекриття доріг біля НПЗ. Ціллю атаки також міг стати аеродром "Дягілєво".
Ексклюзивно в етері 24 Каналу військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, розповів, що знищити всю енергетику Росії не вдасться, адже її територія величезна. Однак країна-агресорка все ж має декілька вразливих точок, на які потрібно тиснути. Наприклад, до Москви електроенергію постачають через 8 коридорів із конкретних станцій. Якщо вразити їх усі – столиця залишиться без світла.