Транспорт пострадал из-за действий ПВО страны-агрессора. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на местные телеграмм-каналы.

Почему пострадал автобус под Москвой?

Днем 23 октября местные жители жаловались на взрывы в районе села Назарьево, что в Подмосковье. Мэр российской столицы сообщил о сбитом беспилотнике на подлете к городу.

Специалисты экстренных служб работали на месте падения обломков. По данным "Мострансавто", они якобы зацепили автобус с пассажирами, который следовал по маршруту до метро "Котельники".

Позжес местные телеграмм-каналы распространили фото с места происшествия, что поставили под сомнение официальную версию.



Последствия попадания ракеты в автобус / Фото росСМИ

Учитывая кадры, в общественный транспорт влетели вовсе не обломки украинского дрона, а разгонный блок от ракеты российского комплекса ПВО "Панцирь-С1". Обошлось без пострадавших.



Как выглядит ракета комплекса ПВО "Панцирь-С1" / Фото РосСМИ

Интересно! Силы обороны Украины неоднократно поражали комплексы "Панцирь-С1". Например, 26 сентября Генеральный штаб ВСУ опубликовал информацию об ударе ССО по Курской области.

Что известно о последних атаках на Россию?