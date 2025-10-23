Транспорт пострадал из-за действий ПВО страны-агрессора. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на местные телеграмм-каналы.
Почему пострадал автобус под Москвой?
Днем 23 октября местные жители жаловались на взрывы в районе села Назарьево, что в Подмосковье. Мэр российской столицы сообщил о сбитом беспилотнике на подлете к городу.
Специалисты экстренных служб работали на месте падения обломков. По данным "Мострансавто", они якобы зацепили автобус с пассажирами, который следовал по маршруту до метро "Котельники".
Позжес местные телеграмм-каналы распространили фото с места происшествия, что поставили под сомнение официальную версию.
Последствия попадания ракеты в автобус / Фото росСМИ
Учитывая кадры, в общественный транспорт влетели вовсе не обломки украинского дрона, а разгонный блок от ракеты российского комплекса ПВО "Панцирь-С1". Обошлось без пострадавших.
Как выглядит ракета комплекса ПВО "Панцирь-С1" / Фото РосСМИ
Интересно! Силы обороны Украины неоднократно поражали комплексы "Панцирь-С1". Например, 26 сентября Генеральный штаб ВСУ опубликовал информацию об ударе ССО по Курской области.
Что известно о последних атаках на Россию?
Ночью 23 октября страну-агрессора атаковало более 100 дронов, на взрывы жаловались в 11 регионах. Местная ПВО якобы уничтожила 139 воздушных целей, больше всего – над территорией Белгородщины.
Рязанский губернатор сообщил о пожаре на территории одного из предприятий из-за обломков, а в сети писали о перекрытии дорог возле НПЗ. Целью атаки также мог стать аэродром "Дягилево".
Эксклюзивно в эфире 24 Канала военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, рассказал, что уничтожить всю энергетику России не удастся, ведь ее территория огромна. Однако страна-агрессор все же имеет несколько уязвимых точек, на которые нужно давить. Например, в Москву электроэнергию поставляют через 8 коридоров из конкретных станций. Если поразить их все – столица останется без света.