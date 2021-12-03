Підпільний "сервісний центр МВС": зловмисники підробляли права та техпаспорти

Зловмисники вигадали собі прибутковий бізнес: виготовляли підроблені посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію автівок. Вони встигли обслужити декілька сотень клієнтів, поки їх не "накрила" СБУ.

Учасники схеми несанкціоновано втручалися в Єдиний державний реєстр транспортних засобів. Фальшиві техпаспорти виготовляли переважно на викрадені чи нерозмитнені іномарки.

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За підробленими документами звертались водії, позбавлені прав

Здебільшого за посвідченнями водія зверталися ті, хто був тимчасово позбавлений водійських прав – за водіння у нетверезому стані або під наркотиками. На клієнтів натрапляли у кримінальних колах.

У зловмисників були зв'язки у МВС

Ціна одного фальшивого документа переважна була близько 800 доларів. Організаторами схеми були троє киян, які займались фальсифікаціями вдома.

Не обійшлось і без зв'язків у сервісних центрах МВС: у такий спосіб ділки могли отримувати дані про зареєстровані транспортні засоби та реальних власників. З допомогою цієї інформації і виготовляли несправжні техпаспорти.

Як виготовляли фейкові водійські права:

у базі даних знаходили водія зі схожими даними, як у порушника,

за готовим зразком друкували так звані "права" з новим фото,

порушник, якому раніше заборонили керування авто, міг вільно пересуватись.

Підпільний центр діяв протягом кількох років. У домівках фігурантів виявили кольорові принтери, комп'ютери, мобільні телефони, чорнову бухгалтерію та готові фальсифіковані документи.

Двом зловмисникам повідомили про підозру

Поки що двом зловмисникам повідомили про підозру у виготовленні, зберіганні та збуті документів. Незабаром їм оберуть запобіжний захід.

Документи підробляли вдома / Фото СБУ

Зловмисники працювали за цією схемою кілька років / Фото СБУ

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