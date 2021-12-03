Подпольный "сервисный центр МВД": злоумышленники подделывали права и техпаспорта
Источник:СБУ
Злоумышленники придумали себе прибыльный бизнес: изготовляли поддельные водительские удостоверения и свидетельства о регистрации автомобилей. Они успели обслужить несколько сотен клиентов, пока их не "накрыло" СБУ.
Участники схемы несанкционированно вмешивались в Единый государственный реестр транспортных средств. Фальшивые техпаспорта делали преимущественно на похищенные или нерастаможенные иномарки.
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За поддельными документами обращались водители, лишенные прав
В основном за водительскими удостоверениями обращались те, кто был временно лишен водительских прав – за вождение в нетрезвом состоянии или под наркотиками. На клиентов выходили в криминальных кругах.Обратите внимание! Цена одного фальшивого документа в основном была около 800 долларов. Организаторами схемы были трое киевлян, занимавшихся фальсификациями дома.
У злоумышленников были связи в МВД
Не обошлось и без связей в сервисных центрах МВД: таким образом дельцы могли получать данные о зарегистрированных транспортных средствах и реальных владельцах. С помощью этой информации и делали ненастоящие техпаспорта.
Как делали фейковые водительские права:
- в базе данных находили водителя с похожими данными, как у нарушителя,
- по готовому образцу печатали так называемые "права" с новым фото,
- нарушитель, которому ранее запретили управлять автомобилем, мог свободно передвигаться.
Подпольный центр действовал несколько лет. В домах фигурантов были обнаружены цветные принтеры, компьютеры, мобильные телефоны, черновая бухгалтерия и готовые фальсифицированные документы.
Двум злоумышленникам сообщили о подозрении
Пока двоим злоумышленникам сообщили о подозрении в изготовлении, хранении и сбыте документов. Вскоре им изберут меру пресечения.
Документы подделывали на дому / Фото СБУ
Злоумышленники работали по этой схеме несколько лет / Фото СБУ
Последние резонансные случаи мошенничества и финансовых махинаций:
- В Виннице и Буковине СБУ разоблачила масштабную схему фальсификации документов о вакцинации.
- Во Львове задержана трансграничная преступная группа. Ее участники занимались финансовыми махинациями, деньги от которых шли на наркобизнес.
- В Киеве злоумышленники занимались изготовлением фейковых удостоверений представителей миссии ОБСЕ. Стоимость такого документа составила 1,5 тысяч евро.