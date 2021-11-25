За такой "услугой" обращались сотни мигрантов

Подделки покупали мигранты из стран с повышенной террористической угрозой, в частности с Ближнего Востока. Они использовали "удостоверения" для избежания пограничных и таможенных процедур под видом участников дипмиссии.

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По предварительным данным, за "услугами" злоумышленников обращались сотни нелегалов. Путем получения "дипломатического" иммунитета, они планировали незаконно пересекать госграницы разных стран,

– заявили в СБУ.

В состав группировки входили несколько жителей Киева. Для маскировки противоправной деятельности, они зарегистрировали общественные организации и создали "ведомственный" сайт, с названиями, похожими на официальные обозначения дипломатической миссии.

Правоохранители задержали в Киеве одного из организаторов группировки во время передачи иностранцу фальшивого удостоверения.



Клиентами мошенников были нелегалы из стран Ближнего Востока

Во время обысков по адресам проживания дельцов, а также в местах изготовления подделок обнаружили:

компьютерную технику,

средства связи,

черновые записи с доказательствами незаконных действий,

поддельные удостоверения и печати "общественных организаций".

Правоохранители открыли уголовное дело по статье о мошенничестве. Вскоре злоумышленникам сообщат о подозрении, а суд выберет им меры пресечения.



СБУ разоблачила схему по изготовлению фейковых удостоверений ОБСЕ