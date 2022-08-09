Слово за Іраном: ядерну угоду невдовзі можуть підписати
Євросоюз представив остаточний варіант документа про відновлення Іранської ядерної угоди, який, втім, ще мають погодити у Вашингтоні та Тегерані.
Є шанс на підписання
Але все вказує на те, що зараз сторони справді близькі до підписання угоди. Про це в ефірі 24 каналу розказав директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос.
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За його словами, це вже не перший раз, коли сторони нібито справді готові підписати угоду, але зараз є шанс.
Тепер своє слово має сказати Іран – аятола Хаменеї або принаймні колективне керівництво. Вони мають остаточно узгодити умови угоди, після цього можна ставити підписи,
– зауважив він.
Експерт додав, що під питанням залишається тема корпусу вартових Ісламської революції. Іранці хочуть спершу вивести їх з-під удару та позбавити статусу терористичної організації. Натомість США вважають, що це потрібно обговорювати вже після підписання документа. Це було однією з вагомих перешкод, що ускладнювала укладання угоди.
"Якщо ця опція влаштує Іран, якщо іранці погодяться обговорювати ці питання в майбутньому, вивести їх за межі самої угоди, то чом би й ні? Я думаю, що іранці зацікавлені в цій угоді, тому що обставини, в яких вони живуть, перебуваючи під санкціями, доволі несприятливі", – підсумував Семиволос.
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Що відомо про Іранську ядерну угоду: коротко
- У 2015 році між Іраном та групою світових держав була досягнута ядерна угода, згідно з якою Іран зобов'язувався обмежити свою ядерну програму в обмін на те, що США, ЄС та ООН знімуть з нього економічні санкції.
- У 2018 році тодішній президент Сполучених Штатів Дональд Трамп відмовився від цього документа та відновив санкції. У відповідь на це Іран порушив умови угоди.
- Після завершення каденції Трампа, новообраний президент Джо Байден заявив про намір відновити ядерну угоду, однак досі дійти до спільного знаменника сторонам не вдалося.