Слово за Ираном: ядерное соглашение вскоре могут подписать

Евросоюз представил окончательный вариант документа о возобновлении Иранского ядерного соглашения, который, впрочем, еще предстоит согласовать в Вашингтоне и Тегеране.

Есть шанс на подписание

Но все указывает на то, что сейчас стороны действительно близки к подписанию соглашения. Об этом в эфире 24 канала рассказал директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос.

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По его словам, это уже не первый раз, когда стороны вроде бы действительно готовы подписать соглашение, но сейчас есть шанс.

Теперь свое слово должен сказать Иран – аятолла Хаменеи или, по крайней мере, коллективное руководство. Они должны окончательно согласовать условия соглашения, после чего можно ставить подписи,

– заметил он.

Эксперт добавил, что под вопросом остается тема корпуса стражей Исламской революции. Иранцы хотят сначала вывести их из-под удара и лишить статуса террористической организации. США же считают, что это нужно обсуждать уже после подписания документа. Это было одним из весомых препятствий, что затрудняло заключение сделки.

"Если эта опция устроит Иран, если иранцы согласятся обсуждать эти вопросы в будущем, вывести их за пределы самого соглашения, то почему бы нет? Я думаю, что иранцы заинтересованы в этом соглашении, потому что обстоятельства, в которых они живут, находясь под санкциями, довольно неблагоприятные", – подытожил Семиволос.

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