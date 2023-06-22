Непридатні для життя райони, посуха та паводки: що очікує на Південь після підриву ГЕС

Після підриву окупантами Каховської ГЕС водосховище повністю спустошилося. Окрім того, від нього були від'єднані чотири мережі каналів.

Через російський теракт без постійного постачання води можуть залишитися понад 700 тисяч людей. Також експерти переконані, що у регіоні через від'єднання мережі каналів виникнуть проблеми з виробництвом продуктів харчування.

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Через підрив ГЕС тисячі людей залишилися без води

Західні журналісти проаналізували супутникові знімки спустошеного Каховського водосховища. Вони переконані, що через російський теракт постраждали передусім жителі окупованих частин Херсонщини.

Крим залишиться без води після підриву ГЕС / Інфографіка BBC

Канали Каховського водосховища до підриву, що трапився 6 червня, забезпечували питну воду для більшої частини населення Півдня України, а також забезпечувала полив сільськогосподарських угідь. Натомість дамба служила захистом від повеней нижче за течією Дніпра.

Чотири канали через падіння рівня води від'єднали 15 червня. Повністю висох і резервуар, що раніше містив 18 кубічних кілометрів води. Відразу ж після підриву ГЕС вода відступилу у мілкіших частинах водосховища і відкрила обриси Дніпра, які річка мала до будівництва дамби 1956 року.

Економічні збитки України через підрив ГЕС

До повномасштабного вторгнення чотири канали обслуговували 5 840 квадратних кілометрів територій, чимало з яких залежали від зрошувальних систем. Український уряд раніше повідомляв, що на цих територіях 2021 року вдалося зібрати близько 2 мільйонів тонн зернових та олійних культур.



Рівень води в Каховському водосховищі суттєво впав / Фото BBC

Програмна директорка NASA Інбала Беккер-Решефа пояснила, що попри те, що чимало територій України накрили повені після російського теракту, справжньою проблемою у довгостроковій перспективі стане полив. Виробництво продуктів харчування значно ускладниться через втрату водопостачання та пересихання великих каналів.

Канали в основному зрошують літні культури, як-от кукурудзу, соєві боби, трохи соняшнику. Але вони також зрошують трохи пшениці, яка є озимою культурою, а потім багато овочів і фруктів, як-от дині,

– повідомила директорка NASA.

Та хоч для деяких культур необхідний додатковий полив, деякі можуть живитися тільки дощем. Координатор ООН з надання надзвичайної допомоги Мартін Гріффітс заявив, що Україна є житницею "не лище Європи, але і світу", тож руйнування дамби серйозно вплине на глобальну продовольчу безпеку. Особливо високі ризики зберігаються для країн Близького Сходу та Африки, які сильно залежать від українського зерна.

Проблемою в подальшому також може стати і накопичення мулу в пересохлих каналах, і це значно знизить їх ефективність. І що довше вони залишатимуться у такому стані, то сильніше погіршиться їхній стан.

Що відомо про відновлення Каховської ГЕС

Для відновлення водної безпеки у Херсонській області необхідно відновити Каховську ГЕС, проте це непростий та дороговартісний процес.

Зараз рівень води впав, вода просто не доходить до систем каналів, щоб її підняти, потрібно відновити дамбу,

– заявив Микола Сольський, міністр аграрної політики.

Експерти стверджують, що через підрив росіянами ГЕС території на Півдні України піддаються високим ризикам не тільки посухи, але і повеней. Пересихання ж водних каналів погіршить якість не лише сільськогосподарських угідь, але і питної води. Якщо дамба не буде відновлена, деякі території Херсонської області можуть виявитися непридатними для заселення, адже розташовані занадто близько до Дніпра.

"Я очікую, що тим десяткам тисяч людей, які були евакуйовані, доведеться деякий час триматися подалі, доки ці рішення не будуть прийняті. У цій ситуації важко побачити, як люди повертаються до цих громад", – заявив радник з управління повенями компанії Royal HaskoningDHV.

Нагадаємо, що раніше в Києві повідомляли, що Каховську ГЕС можна буде відновити тільки після деокупації регіону. На це знадобиться 5 років та близько одного мільярда доларів.

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