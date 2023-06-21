Про це 24 Каналу розповіла начальниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталя Гуменюк. За її словами, через підрив Каховської ГЕС затопило значну кількість території лівобережжя Херсонщини.

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Вода вже сходить, але погода цьому не сприяє – почалися і грози, і дощі. Однак територія поступово очищується.

Росіяни продовжують обстрілювати правобережжя

Як наголосила Гуменюк, російські загарбники намагаються просунутися ближче до лівого берега та відновити власні позиції. Зараз вони шукають свої мінні поля, які змило водою.

Ворог намагається присунутися до лівого берега та відновити позиції. Хочуть зрозуміти, де тепер їхні мінні поля, які вони наробили на лівобережжі. Крім того, вони пробують розгорнути позиції на верхніх поверхах будинків. Адже сталих позицій наразі не мають,

– зауважила Гуменюк.

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У перші дві доби після підриву Каховської ГЕС окупанти дійсно менше обстрілювали правобережжя, однак активніше використовували авіацію та безпілотники. Зараз ситуація змінилася.

Вони хочуть обстрілювати на тому ж рівні, як це було до підриву Каховської ГЕС. За минулу добу, на нашому напрямку зафіксували 75 обстрілів. Це переважно правобережжя та Очаківсько-Куцурубський напрямок,

– додала Гуменюк.

Підрив Каховської ГЕС: коротко