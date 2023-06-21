Об этом 24 Каналу рассказала начальница Объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк. По ее словам, из-за подрыва Каховской ГЭС затопило значительное количество территории левобережья Херсонщины.

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Вода уже сходит, но погода этому не способствует – начались и грозы, и дожди. Однако территория постепенно очищается.

Россияне продолжают обстреливать правобережье

Как подчеркнула Гуменюк, российские захватчики пытаются продвинуться поближе к левому берегу и восстановить свои позиции. Сейчас они ищут свои минные поля, которые смыло водой.

Враг пытается придвинуться к левому берегу и восстановить позиции. Хотят понять, где теперь их минные поля, которые они наделали на левобережье. Кроме того, они пытаются развернуть позиции на верхних этажах домов. Ведь устойчивых позиций пока нет,

– заметила Гуменюк.

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В первые двое суток после подрыва Каховской ГЭС оккупанты действительно меньше обстреливали правобережье, однако активнее использовали авиацию и беспилотники. Сейчас ситуация поменялась.

Они хотят обстреливать на том же уровне, как это было до подрыва Каховской ГЭС. За прошедшие сутки на нашем направлении зафиксировали 75 обстрелов. Это преимущественно правобережье и Очаковско-Куцурубское направление.

– добавила Гуменюк.

Подрыв Каховской ГЭС: коротко