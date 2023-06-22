Непригодные для жизни районы, засуха и паводки: что ожидает Юг после подрыва ГЭС

После подрыва оккупантами Каховской ГЭС водохранилище полностью опустошилось. Кроме того, от него были отсоединены четыре сети каналов.

Из-за российского теракта без постоянной поставки воды могут остаться более 700 тысяч человек. Также эксперты уверены, что в регионе из-за отсоединения сети каналов возникнут проблемы с производством продуктов питания.

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Из-за подрыва ГЭС тысячи людей остались без воды

Западные журналисты проанализировали спутниковые снимки опустошенного Каховского водохранилища. Они убеждены, что из-за российского теракта пострадали прежде всего жители оккупированных частей Херсонщины.

Крым останется без воды после подрыва ГЭС / Инфографика BBC

Каналы Каховского водохранилища до подрыва, произошедшего 6 июня, обеспечивали питьевую воду для большей части населения Юга Украины, а также обеспечивали полив сельскохозяйственных угодий. А дамба служила защитой от наводнений ниже по течению Днепра.

Четыре канала из-за падения уровня воды отсоединили 15 июня. Полностью высох и резервуар, ранее содержавший 18 кубических километров воды. Сразу после подрыва ГЭС вода отступила в более мелких частях водохранилища и открыла очертания Днепра, которые река имела до строительства дамбы 1956 года.

Экономический ущерб Украины из-за подрыва ГЭС

До полномасштабного вторжения четыре канала обслуживали 5840 квадратных километров территорий, многие из которых зависели от оросительных систем. Украинское правительство ранее сообщало, что на этих территориях в 2021 году удалось собрать около 2 миллионов тонн зерновых и масличных культур.



Уровень воды в Каховском водохранилище существенно упал / Фото BBC

Программный директор NASA Инбала Беккер-Решефа пояснила, что несмотря на то, что многие территории Украины накрыли наводнения после российского теракта, настоящей проблемой в долгосрочной перспективе станет полив. Производство продуктов питания значительно усложнится из-за потери водоснабжения и пересыхания больших каналов.

Каналы в основном орошают летние культуры, например кукурузу, соевые бобы, немного подсолнечника. Но они также орошают немного пшеницы, которая является озимой культурой, а затем много овощей и фруктов, таких как дыни,

– сообщила директор NASA.

Хотя для некоторых культур необходим дополнительный полив, некоторые могут питаться только дождем. Координатор ООН по оказанию чрезвычайной помощи Мартин Гриффитс заявил, что Украина является житницей "не только Европы, но и мира", поэтому разрушение дамбы серьезно повлияет на глобальную продовольственную безопасность. Особенно высокие риски сохраняются для стран Ближнего Востока и Африки, сильно зависящих от украинского зерна.

Проблемой в дальнейшем также может стать и накопление ила в пересохших каналах, что значительно снизит их эффективность. И чем дольше они будут оставаться в таком состоянии, тем сильнее ухудшится их состояние.

Что известно о возобновлении Каховской ГЭС

Для восстановления водной безопасности в Херсонской области необходимо восстановить Каховскую ГЭС, однако это непростой и дорогостоящий процесс.

Сейчас уровень воды упал, вода просто не доходит до систем каналов, чтобы ее поднять, нужно восстановить дамбу,

– заявил Николай Сольский, министр аграрной политики.

Эксперты утверждают, что из-за подрыва россиянами ГЭС территории на Юге Украины подвергаются высоким рискам не только засухи, но и наводнений. Пересыхание водных каналов ухудшит качество не только сельскохозяйственных угодий, но и питьевой воды. Если дамба не будет восстановлена, некоторые территории Херсонской области могут оказаться непригодными для заселения, так как расположены слишком близко к Днепру.

"Я ожидаю, что тем десяткам тысяч людей, которые были эвакуированы, придется некоторое время держаться подальше, пока эти решения не будут приняты. В этой ситуации трудно увидеть, как люди возвращаются в эти общины", – заявил советник по управлению наводнениями компании Royal HaskoningDHV.

Напомним, что ранее в Киеве сообщалось, что Каховскую ГЭС можно будет восстановить только после деоккупации региона. На это уйдет 5 лет и около одного миллиарда долларов.

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