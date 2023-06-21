Города, среди самых пострадавших на Херсонщине. Собственно там активно работают агенты "Атеш Гражданская сила". Они помогают людям, которые остались в Олешках и страдают от большой воды.
Читайте также Водохранилища фактически не существует, затоплены почти 600 домов: главное о подрыве Каховской ГЭС
Агенты работают в МЧС
В "Атеш" отмечают, что их агенты работают в российском МЧС на временно оккупированных территориях. Они занимаются борьбой с последствиями циничного подрыва Каховской ГЭС 6 июня.
Ежедневно обнаруживают с десяток стариков / Фото "Атеш"
По имеющимся данным, в Олешках ежедневно выявляют до 10 подтопленных людей. Речь в основном о тех, у кто уже солидный возраст.
В Олешках спасают людей от большой воды: смотрите видео
Агенты рассказывают, что в эвакуации отказывали людям, у которых были паспорта Украины. Более того, тех, кто самостоятельно пытался спастись от большой воды, – возвращали в город, который шел под воду, силой. Эти действия оправдывали тем, что граждане нашего государства могут быть "украинскими ДРГ".
Нет предела русской подлости и жестокости. Почти не осталось преступления, которое они не совершили,
– говорят в "Атеше".
От Каховской ГЭС почти ничего не осталось
- Так, накануне в сеть выложили новые спутниковые кадры. Они демонстрируют последствия подрыва русскими военными ГЭС. К сожалению, можно констатировать, что фактически не существует Каховского водохранилища.
- На кадрах можно увидеть реку Днепр, несколько притоков и незначительные озера в районе водохранилища. Остальные спутниковые снимки демонстрируют район Запорожской АЭС. На них видно, что Днепр вокруг станции высох. Если же говорить о резервуарах для охлаждения, то они до сих пор заполнены водой.
- Следует понимать, что подрыв Каховской ГЭС привел к возникновению пустыни на части территории нашей страны. В сеть выложили видео, показывающее Каховскую ГЭС на правом берегу от Энергодара.
- Кадры показывают, что воды там нет. По мнению автора ролика, вместо Каховского водохранилища через несколько месяцев будет пустыня, которая будет поражать своими масштабами.