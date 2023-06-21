Наталья Гуменюк – спикер ОК "Юг" – в эфире телемарафона – заявила, что интенсивность обстрелов вернулась к показателям, фиксировавшимся перед техногенной катастрофой. За сутки зафиксировали 75 обстрелов.

Обратите внимание Есть несколько сюрпризов, которые может подготовить Генштаб – Рассвет о перспективах Херсонского направления

Если после подъема воды они вынуждены были отступить на определенное расстояние до 15 километров на некоторых участках и снизить интенсивность огня, то постепенно они возвращаются к тем же показателям,

– говорится в сообщении.

Что о подрыве Каховской ГЭС говорят в разведке

Кирилл Буданов – глава ГУР МО – подчеркнул, что россияне готовили подрыв Каховской ГЭС. Украинской разведке известны факты, показывающие, как все происходило. Кроме того, доподлинно известно, что перед взрывом на Каховской ГЭС туда прибыла российская группа специального назначения.

"Самое интересное, что за полчаса по радиосети вышли на подразделение, которое находилось на Каховской ГЭС, и сказали очень быстро собраться и покинуть эту территорию", – подчеркнул Буданов.

Тем временем окупантов на территории области подрыв Каховской ГЭС застал врасплох.