Оккупанты в течение месяцев готовились к подрыву гидроэлектростанции возле Новой Каховки. ГУР удалось перехватить сообщение оккупантов с приказом эвакуироваться из ГЭС, направленное за полчаса до теракта. Об этом Кирилл Буданов рассказал в прямом эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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Оккупанты сознательно взорвали ГЭС

После подрыва Каховской ГЭС журналисты и ГУР находят все большее количество доказательств причастности России к теракту. В частности, Кирилл Буданов рассказал, что украинской разведке удалось перехватить приказ об эвакуации со станции, отправленный накануне подрыва.

Все сплетни, слухи, что, может, там все было иначе – это все не соответствует действительности. Есть довольно много фактов, которые прямо показывают нам, как все это происходило. Самое интересное, что через полчаса по радиосети вышли на подразделение, которое находилось на Каховской ГЭС, и сказали очень быстро собраться и покинуть эту территорию,

– сообщил Буданов.

Также он рассказал, что перед взрывом на Каховской ГЭС туда прибыла российская группа специального назначения.

Подразделения россиян не предупредили о теракте

Несмотря на то, что оккупантам на ГЭС приказали эвакуироваться, российские военные в области не знали о готовящемся теракте в Кремле.

Есть интересный еще один факт – все находившиеся рядом подразделения российских оккупационных войск на самом деле не знали о том, что эта акция состоится. Это событие застало их врасплох так же, как и всех остальных,

– сообщил председатель ГУР.

Также он подытожил, что информация о подрыве ГЭС остается достаточно закрытой, однако вина России в террористическом акте очевидна. Буданов подчеркнул, что двойных трактовок подрыва станции быть просто не может.

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