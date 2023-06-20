Окупанти протягом місяців готувалися до підриву гідроелектростанції біля Нової Каховки. ГУР вдалося перехопити повідомлення окупантів з наказом евакуюватися з ГЕС, надіслане за пів години до теракту. Про це Кирило Буданов розповів в прямому ефірі телемарафону, передає 24 Канал.

Читайте також Ризик епідемій на Херсонщині дуже високий, – Соболевський про жахливі наслідки екоциду

Окупанти свідомо підірвали ГЕС

Після підриву Каховської ГЕС журналісти та ГУР знаходять все більше доказів причетності Росії до теракту. Зокрема, Кирило Буданов розповів, що українській розвідці вдалося перехопити наказ про евакуацію зі станції, надісланий напередодні підриву.

Всі плітки, чутки про те, що, може, там все було якось інакше – це все не відповідає дійсності. Є досить-таки багато фактів, які прямо показують нам, як все це відбувалося. Найцікавіше, що за пів години по радіомережі вийшли на підрозділ, який перебував на Каховській ГЕС, і сказали дуже швидко зібратися і покинути цю територію,

– повідомив Буданов.

Також він розповів, що перед вибухом на Каховській ГЕС туди прибула російська група спеціального призначення.

Підрозділи росіян не попередили про теракт

Попри те, що окупантам на ГЕС наказали евакуюватися, російські військові в області не знали про теракт, який готували у Кремлі.

Є цікавий ще один факт – усі підрозділи російських окупаційних військ, що перебували поряд, насправді не знали про те, що ця акція відбудеться. Ця подія застала їх зненацька так само, як і всіх інших,

– повідомив голова ГУР.

Також він підсумував, що інформація про підрив ГЕС залишається досить закритою, проте провина Росії у терористичному акті очевидна. Буданов наголосив, що подвійних трактувань підриву станції бути просто не може.

Підрив Каховської ГЕС: останні новини