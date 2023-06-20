Голова Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що на берегах Чорного моря в Болгарії та Туреччині знаходять тіла дельфінів. На цей час зафіксовано понад 150 таких випадків.

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Єрмак припустив, що течія може принести до берегів Туреччини та Болгарії ще й тіла зайців, косуль та лисиць з Півдня України. Як зазначив голова ОП, на затопленій території проживало приблизно 20 тисяч особин диких тварин.

За його словами, Каховське водосховище вкрите мертвою рибою. Мовиться про приблизно 95 тисяч тонн живих біоресурсів. Також підрив Каховської ГЕС росіянами спричинив затоплення 50 тисяч гектарів українських лісів. Щонайменше половина з них загине.

Це більше, ніж площа лісів Ісландії,

– зазначив він.

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Єрмак також повідомив про 150 тонн плям нафти й мастил, що дрейфують Дніпром, та застеріг, що вони можуть дістатися Середземномор’я.

Голова ОП назвав росіян терористами. Він закликав притягнути їх до жорсткої відповідальності.

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