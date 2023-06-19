Так, журналісти отримали ексклюзивні кадри з Каховської ГЕС, зняті з безпілотника. Вони демонструють, що Росія "мала засоби, мотив і можливість зруйнувати українську дамбу".

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Вдалося зняти машину з вибухівкою

Кадри, зняті за тиждень до підриву над Каховською ГЕС, ймовірно, демонструють машину з вибухівкою. Також відомо, що російські військові були всередині дамби, де і стався вибух. Тож не виключають припущення, що окупанти машиною напередодні моторошного теракту підвезли вибухові пристрої, щоб скоїти злочин.



На ГЕС виявили авто, яке могло бути начинене вибухівкою / Фото AP



Машину зняли напередодні підриву Каховської ГЕС / Фото AP

Експерти переконані у причетності Росії

Так, дослідник лондонського Королівського інституту об'єднаних служб Сідхарт Каушал висловив свою точку зору. За його словами, українці, ймовірно, не мають жодної ракети з корисним навантаженням у 500 кілограмів.

Також, на його думку, сумнівною є гіпотеза, що спецназівці України змогли прокрастися на Каховську ГЕС і закласти там сотні кілограмів вибухівки. На цю думку наштовхнув той факт, що об'єкт був під контролем росіян як зсередини, так і ззовні.

Крім того, відомо, що за день до підриву, росіяни влаштували вогневу позицію. Її облаштували у критично важливому машинному відділенні дамби. Власне, воно і могло бути епіцентром вибуху, кажуть в Укргідроенерго.

Журналісти роблять акцент також на заяві глави держави Володимира Зеленського. Він ще у жовтні 2022 року наголошував, що росіяни замінували дамбу.

Що могло стати причиною вибуху

Журналісти спілкувалися з експертами та дійшли висновку, що саме стало "ахіллесовою п'ятою" Каховської ГЕС. Існує припущення, що росіяни підірвали підводний прохід, через що вся конструкція буквально посипалася.

Слід розуміти, що розташований він глибоко всередині дамби. І що окупанти добре знали, що це слабке місце об'єкта, тож цим скористалися.

Окупанти могли підірвати бетонну основу. Вона була розташована під водою та брала на себе більшу частину навантаження на всю греблю. Всередині неї був технічний тунель. До нього можна було потрапити через той самий машинний зал, який контролювали загарбники.