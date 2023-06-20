Глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что на берегах Черного моря в Болгарии и Турции находят тела дельфинов. В настоящее время зафиксировано более 150 таких случаев.

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Ермак предположил, что течение может принести к берегам Турции и Болгарии еще и тела зайцев, косуль и лисиц с Юга Украины. Как отметил глава ОП, на затопленной территории проживало около 20 тысяч особей диких животных.

По его словам, Каховское водохранилище покрыто мертвой рыбой. Речь идет о примерно 95 тысячах тонн живых биоресурсов. Также подрыв Каховской ГЭС россиянами повлек затопление 50 тысяч гектаров украинских лесов. По меньшей мере, половина из них погибнет.

Это больше, чем площадь лесов Исландии,

– отметил он.

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Ермак также сообщил о 150 тоннах дрейфующих по Днепру пятен нефти и масел и предостерег, что они могут добраться до Средиземноморья.

Глава ОП назвал россиян террористами. Он призвал привлечь их к жесткой ответственности.

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