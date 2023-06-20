Про це повідомив у твітер журналіст Радіо Свобода Марк Крутов, посилаючись на супутникові знімки. Раніше Associated Press показало фото машини на Каховській ГЕС і припустило, що всередині була вибухівка.

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Однією замінованою машиною підірвати ГЕС не вийшло б

Представник українських спецпризначенців на умовах анонімності сказав, що однією замінованою машиною би не вдалося зруйнувати дамбу, і припустив, що її підрив міг посилити запланований окупантами вибух у машинному залі та зруйнувати верхню частину ГЕС.

Крутов показав супутниковий знімок машини, яка досі перебуває на зруйнованій ГЕС і, очевидно, не була підірвана.

Гадки не маю, який стосунок автомобіль має до прориву дамби. Це біля правого краю дамби, підірваної росіянами минулої осені під час відступу з Херсона. Супутниковий знімок Planet, зроблений сьогодні, 19 червня, показує, що машина досі там і не була пошкоджена після руйнування дамби,

– написав він.

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