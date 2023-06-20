Об этом сообщил в твиттер журналист Радио Свобода Марк Крутов, ссылаясь на спутниковые снимки. Ранее Associated Press показало фото машины на Каховской ГЭС и предположило, что внутри была взрывчатка.

Смотрите также Уровень воды падает, Россия не пропускает миссию ООН: главное о подрыве Каховской ГЭС

Одной заминированной машиной взорвать ГЭС не получилось бы

Представитель украинских спецназовцев на условиях анонимности сказал, что одной заминированной машиной не удалось бы разрушить дамбу, и предположил, что ее подрыв мог усилить запланированный оккупантами взрыв в машинном зале и разрушить верхнюю часть ГЭС.

Крутов показал спутниковый снимок машины, которая до сих пор находится на разрушенной ГЭС и, по всей видимости, не была взорвана.

Представления не имею, какое отношение автомобиль имеет к прорыву дамбы. Это у правого края дамбы, взорванной россиянами минувшей осенью во время отступления из Херсона. Спутниковый снимок Planet, сделанный сегодня, 19 июня, показывает, что машина до сих пор там и не была повреждена после разрушения дамбы,

– написал он.

Другие версии подрыва Каховской ГЭС