Об этом 24 Каналу рассказал заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский. По его словам, россияне никак не способствуют улучшению ситуации на Левобережье. Последствия, которые они привели, взорвав Каховскую дамбу, их не интересуют.

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Россиянам безразлично эпидемиологическую ситуацию

В сети начали появляться видео с телами людей на улицах Левобережья Херсона. Местные оставляют фотофиксацию трагедии после подрыва Каховской ГЭС россиянами.

К сожалению, не лучше ситуация и с животными. Это все оказывает существенное влияние на эпидемиологическую ситуацию.

Россияне заявили, что якобы производят какую-то санитарную обработку. Но масштабы этих работ неадекватны. Большинство этих действий направлено на формирование пропагандистской картинки. Они ролики сняли – и уехали себе,

– заметил Юрий Соболевский.

Известно, что ездили бригады, которые просто собирали тела. К тому же люди обращались с просьбами помочь раненым, но оккупантов это совершенно не интересует.

"К сожалению, риск эпидемии на левом берегу остается", – подчеркнул заместитель председателя Херсонского облсовета.

Власть пытается отслеживать это по возможности. К счастью, пока нет массовых подтвержденных случаев инфекционных заболеваний. Но риски есть.

Юрий Соболевский об эпидемиологической ситуации на Левобережье Херсона

Последствия от взрыва Каховской ГЭС: что известно