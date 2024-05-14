Росія з моря б'є по Україні лише з підводних човнів: скільки таких суден має ЧФ Росії
Небезпека застосування Росією ракет з підводних човнів залишається. Хоч агресор наразі використовує підводні носії доволі рідко, загрозу відкидати не можна.
Начальник центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини" нагадав, що останнім окупанти застосовують підводні ракетоносії лише під час масованих обстрілів. Він також розповів, скільки підводних човнів є у складі Чорноморського флоту ворога. Про це пише 24 Канал.
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Російські підводні човни залишаються загрозою
Усі кораблі Чорноморського флоту Росії наразі перебувають у пунктах базування, тож загроза ракетного удару з моря може бути тільки від підводних ракетоносіїв.
Речник нагадав, що під час минулої атаки з моря росіяни застосували підводний носій "Калібрів". Це підводні дизель-електричні човни проєкту 636, які мають на озброєнні 4 таких ракети. Тоді ворог запустив всі 4, їх вдалося збити.
Єдиною реальною загрозою залишається застосування підводних човнів (носіїв крилатих ракет), їх у складі Чорноморського флоту такого типу три одиниці, четвертий не є носієм крилатих ракет. Проте це разові акції, і остання вкладається в концепцію навантаження на систему ППО, коли вони паралельно випускають різноманітні види ракетного озброєння для того, щоб максимально навантажити нашу систему ППО,
– сказав Плетенчук.
Нагадаємо, раніше Плетенчук розповів, що російські окупанти активізували зусилля на 3 локаціях Півдня України: Старомайорське, Кринки та Роботине.