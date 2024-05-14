Россия с моря бьет по Украине только с подводных лодок: сколько таких судов имеет ЧФ России
Опасность применения Россией ракет с подводных лодок остается. Хотя агрессор пока использует подводные носители довольно редко, угрозу отбрасывать нельзя.
Начальник центра стратегических коммуникаций Сил обороны Юга Дмитрий Плетенчук в эфире общенационального телемарафона “Единые новости” напомнил, что в последнее время оккупанты применяют подводные ракетоносители только во время массированных обстрелов. Он также рассказал, сколько подводных лодок есть в составе Черноморского флота врага. Об этом пишет 24 Канал.
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Российские подводные лодки остаются угрозой
Все корабли Черноморского флота России сейчас находятся в пунктах базирования, поэтому угроза ракетного удара с моря может быть только от подводных ракетоносителей.
Спикер напомнил, что во время прошлой атаки с моря россияне применили подводный носитель "Калибров". Это подводные дизель-электрические лодки проекта 636, которые имеют на вооружении 4 таких ракеты. Тогда враг запустил все 4, их удалось сбить.
Единственной реальной угрозой остается применение подводных лодок (носителей крылатых ракет), их в составе Черноморского флота такого типа три единицы, четвертая не является носителем крылатых ракет. Однако это разовые акции, и последняя укладывается в концепцию нагрузки на систему ПВО, когда они параллельно выпускают различные виды ракетного вооружения для того, чтобы максимально нагрузить нашу систему ПВО,
– сказал Плетенчук.
Напомним, ранее Плетенчук рассказал, что российские оккупанты активизировали усилия на 3 локациях Юга Украины: Старомайорское, Крынки и Роботино.