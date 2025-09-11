Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на 39 бригаду тактичної авіації.

11 вересня 2025 року, близько 13.30, на Запорізькому напрямку, під час виконання бойового завдання на літаку Су-27 загинув льотчик 39-ї бригади тактичної авіації майор Боровик Олександр Миколайович. Йому було 30 років.

Причини та обставини з’ясовуються, повідомили у ЗСУ.

Олександр Боровик загинув над Запоріжжям / фото 39 бригади тактичної авіації

8 вересня на фронті загинув 26-річний Володимир Дудніков з Вінниччини. Воїн був солдатом 423 окремого батальйону безпілотних систем "Скіфські грифони". Свій останній бій чоловік дав на Запоріжжі.

8 вересня підтвердили загибель Ярослава Левицького, який зник безвісти ще у жовтні 2024 року. На початку війни захисник долучився до чернігівської ТРО, а незадовго до зникнення Героя перевели до військової частини на Покровському напрямку в Донецькій області.

Того ж дня у Києві відбулося прощання з 19-річною Дар'єю Лопатіною, військовою бригади "Азов", яка загинула під час виконання бойового завдання. Дар'я була студенткою Київської школи економіки (KSE). Вона вступила до університету у 2023 році, а згодом здійснила свою мрію та долучилась до лав 1-го батальйону "Азову".

5 вересня у боях під Куп'янськом загинув чемпіон світу з кікбоксингу Денис Фуртас. 23-річний захисник закінчив Харківський національний університет внутрішніх справ і нещодавно отримав звання старшого лейтенанта СБУ.