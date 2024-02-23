Після Авдіївки Росії вкрай потрібна пауза: чи послаблять окупанти штурми

Бої за Авдіївку виснажили сили росіян, і вони мали б взяти оперативну паузу, перш ніж відновить наступ на іншому напрямку фронту. Водночас в Кремля немає часу на перепочинок на фронті.

Голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан сказав 24 Каналу, що росіяни зазнали величезних втрат за місяці штурмів Авдіївки. Проте ворог не рахується з ними, адже має невеликий проміжок часу для того, щоб скористатися "вікном можливостей".

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Намагаються скористатися ситуацією

Окупанти втратили в боях за Авдіївку вбитими, пораненими, тяжко пораненими стільки бійців, що їхня кількість перевищила чисельність населення міста у довоєнний період (вона складала понад 31 тисячу людей – 24 Канал).

Тому російське командування потребує оперативної паузи, щоб відновити ці втрати – не тільки в живій силі, але й в техніці. При тому, що саме в районі Авдіївки ворог накопичив найбільшу кількість техніки на фронті.

Однак окрім військової потреби, є ще політична доцільність. Владімір Путін розуміє, що до кінця березня у нього є лаг часу, коли російська армія ще зберігатиме свій наступальний потенціал,

– припустив голова Українського центру безпеки та співпраці.і

Також росіяни намагаються скористатися ситуацією, коли українські сили є вразливими, адже на сьогодні маємо брак снарядів, значно знизилась військова допомога від партнерів.

Тому окупанти хочуть відірвати якомога більше наших позицій, територій за цей час. Через це вони не рахуються ані з втратами в техніці, ані в живій силі.

Ворогу буде непереливки

"Крім того, противник отримав перевагу в повітрі, коли почав активно застосовувати керовані авіабомби, які несуть величезну руйнівну силу. Цю перевагу росіяни також планують використати, поки нам не надійшли засоби протиповітряної оборони та винищувачі F-16", – зауважив він.

Лютий та березень будуть надзвичайно тяжкими для нас, вважає Кузан, але цей період закінчиться наданням нам з боку партнерів засобів ППО, авіації, артилерійських боєприпасів, і тоді російській армії в тому стані, в якому вона є зараз, буде непереливки. Цього Путін сьогодні боїться найбільше, тому й посилає Заходу сигнали щодо переговорів.

"Він хоче розмовляти з позиції сили та диктувати нам умови, поки Росія має перевагу. Проте українське командування чудово знає про цей план росіян. В цьому протистоянні переможе той, у кого буде міцніша витримка. А в українців вона все ж таки міцніша, тому що б'ємося за свою землю", – наголосив Сергій Кузан.

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