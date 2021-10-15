Після кривавих перестрілок у Бейруті: у Лівані оголосили жалобу
Джерело:DW
У Лівані 15 жовтня оголосили день національної жалоби. Усе через криваву стрілянину в Бейруті, через яку загинули щонайменше 6 людей.
Внаслідок цього також поранили десятки людей. Сутички спалахнули під час мітингу, який організували рухи "Хезболла" та "Амаль".
До теми У Бейруті почалась стрілянина під час мітингу: є жертви та постраждалі
Президент Мішель Аун у своєму зверненні пообіцяв, що винних у насильстві обов'язково притягнуть до відповідальності.
Неприпустимо, щоб зброя знову стала засобом спілкування між опонентами в Лівані,
– наголосив він.
Водночас прем'єр-міністр Наджиб Мікаті закликав громадян не дозволяти втягувати себе у громадянські чвари.Зверніть увагу! Речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко заявив, що внаслідок стрілянин у Бейруті українці не постраждали.
Генсек ООН закликав усі сторони припинити насильство та утриматися від будь-яких провокаційних дій чи запальної риторики.
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Стрілянина у Бейруті: що відомо
- У Бейруті 14 жовтня спалахнули сутички під час мітингу, який організували рухи "Хезболла" та "Амаль".
- Згодом почалась стрілянина, внаслідок якої загинули щонайменше 6 людей. За даними ЗМІ, ще 60 людей постраждали.
- Прихильники рухів "Хезболла" і "Амаль", які організували акцію, вимагали зняти з посади суддю Тарека Бітара. Саме він керує розслідуванням вибуху хімікатів в порту Бейрута.