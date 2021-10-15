Після кривавих перестрілок у Бейруті: у Лівані оголосили жалобу

У Лівані 15 жовтня оголосили день національної жалоби. Усе через криваву стрілянину в Бейруті, через яку загинули щонайменше 6 людей.

Внаслідок цього також поранили десятки людей. Сутички спалахнули під час мітингу, який організували рухи "Хезболла" та "Амаль".

До теми У Бейруті почалась стрілянина під час мітингу: є жертви та постраждалі

Президент Мішель Аун у своєму зверненні пообіцяв, що винних у насильстві обов'язково притягнуть до відповідальності.

Неприпустимо, щоб зброя знову стала засобом спілкування між опонентами в Лівані,

– наголосив він.

Водночас прем'єр-міністр Наджиб Мікаті закликав громадян не дозволяти втягувати себе у громадянські чвари.

Речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко заявив , що внаслідок стрілянин у Бейруті українці не постраждали.

Генсек ООН закликав усі сторони припинити насильство та утриматися від будь-яких провокаційних дій чи запальної риторики.

Дізнайтеся більше Після вибухів у порту Бейрута в Лівані нарешті сформували уряд

Стрілянина у Бейруті: що відомо