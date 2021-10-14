Стрілянина у Бейруті трапилась 14 жовтня. Про ситуацію з українцями повідомив речник українського МЗС Олег Ніколенко.

До теми У Бейруті почалась стрілянина під час мітингу: є жертви та постраждалі

У Бейруті під час мітингу відбулась смертельна стрілянина

Слідкуємо за ситуацією в Бейруті. Громадян України серед постраждалих наразі немає,

– розповів Ніколенко.

Окрім того, українське посольство відкрило цілодобову "гарячу лінію" для надання допомоги українцям: +961 5921 668.

Станом на 14 жовтня, видання АР повідомило, що внаслідок стрілянини загинули 6 людей та десятки отримали поранення.

Коротко про стрілянину в Бейруті