Стрілянина у Бейруті трапилась 14 жовтня. Про ситуацію з українцями повідомив речник українського МЗС Олег Ніколенко.
До теми У Бейруті почалась стрілянина під час мітингу: є жертви та постраждалі
У Бейруті під час мітингу відбулась смертельна стрілянина
Слідкуємо за ситуацією в Бейруті. Громадян України серед постраждалих наразі немає,
– розповів Ніколенко.
Окрім того, українське посольство відкрило цілодобову "гарячу лінію" для надання допомоги українцям: +961 5921 668.
Станом на 14 жовтня, видання АР повідомило, що внаслідок стрілянини загинули 6 людей та десятки отримали поранення.
Коротко про стрілянину в Бейруті
- Стрілянина в Бейруті спалахнула під час мітингу, який організували рухи "Хезболла" та "Амаль". Попередньо ліванський Червоний Хрест повідомив про 30 постраждалих.
- Мітинг організували прихильники шиїтського угруповання "Хезболла" та просирійського руху "Амаль".
- Вони рушили до Палацу Правосуддя та закликали відсторонити суддю Тарека Бітара від розслідування вибуху в порту Бейрута, звинувативши його в упередженості.
- Попередньо відомо, що на шляху до Палацу Правосуддя у бік учасників демонстрації пролунали постріли.
- "Хезболла" є противником судді Бітара, який домагається переслідування високопосадовців і співробітників служб безпеки.
- Суддя Бітар видав ордер на арешт одного з високопоставлених чиновників руху "Амаль" і ексміністра фінансів.