Стрельба в Бейруте произошла 14 октября. О ситуации с украинцами сообщил спикер украинского МИД Олег Николенко.
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В Бейруте во время митинга произошла смертельная стрельба
Следим за ситуацией в Бейруте. Граждан Украины среди пострадавших в данный момент нет,
– рассказал Николенко.
Кроме того, украинское посольство открыло круглосуточную "горячую линию" для оказания помощи украинцам: +961 5921 668.
По состоянию на 14 октября, издание АР сообщило, что в результате стрельбы погибли 6 человек и десятки получили ранения.
Коротко о стрельбе в Бейруте
- Стрельба в Бейруте вспыхнула во время митинга, который организовали движения "Хезболла" и "Амаль". Предварительно ливанский Красный Крест сообщил о 30 пострадавших.
- Митинг организовали сторонники шиитской группировки "Хезболла" и просирийского движения "Амаль".
- Они двинулись к Дворцу Правосудия и призвали отстранить судью Тарека Битара от расследования взрыва в порту Бейрута, обвинив его в предвзятости.
- Предварительно известно, что на пути во Дворец правосудия в сторону участников демонстрации раздались выстрелы.
- "Хезболла" является противником судьи Битара, который добивается преследования чиновников и сотрудников служб безопасности.
- Судья Битар выдал ордер на арест одного из высокопоставленных чиновников движения "Амаль" и экс-министра финансов.