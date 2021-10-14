Стрельба в Бейруте произошла 14 октября. О ситуации с украинцами сообщил спикер украинского МИД Олег Николенко.

К теме В Бейруте началась стрельба во время митинга: есть жертвы и пострадавшие

В Бейруте во время митинга произошла смертельная стрельба

Следим за ситуацией в Бейруте. Граждан Украины среди пострадавших в данный момент нет,

– рассказал Николенко.

Кроме того, украинское посольство открыло круглосуточную "горячую линию" для оказания помощи украинцам: +961 5921 668.

По состоянию на 14 октября, издание АР сообщило, что в результате стрельбы погибли 6 человек и десятки получили ранения.

Коротко о стрельбе в Бейруте