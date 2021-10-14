Стрельба в Бейруте произошла 14 октября. О ситуации с украинцами сообщил спикер украинского МИД Олег Николенко.

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В Бейруте во время митинга произошла смертельная стрельба

Следим за ситуацией в Бейруте. Граждан Украины среди пострадавших в данный момент нет,
– рассказал Николенко.

Кроме того, украинское посольство открыло круглосуточную "горячую линию" для оказания помощи украинцам: +961 5921 668.

По состоянию на 14 октября, издание АР сообщило, что в результате стрельбы погибли 6 человек и десятки получили ранения.

Коротко о стрельбе в Бейруте

  • Стрельба в Бейруте вспыхнула во время митинга, который организовали движения "Хезболла" и "Амаль". Предварительно ливанский Красный Крест сообщил о 30 пострадавших.
  • Митинг организовали сторонники шиитской группировки "Хезболла" и просирийского движения "Амаль".
  • Они двинулись к Дворцу Правосудия и призвали отстранить судью Тарека Битара от расследования взрыва в порту Бейрута, обвинив его в предвзятости.
  • Предварительно известно, что на пути во Дворец правосудия в сторону участников демонстрации раздались выстрелы.
  • "Хезболла" является противником судьи Битара, который добивается преследования чиновников и сотрудников служб безопасности.
  • Судья Битар выдал ордер на арест одного из высокопоставленных чиновников движения "Амаль" и экс-министра финансов.