Після прохання надягнути маску: у Литві покупець вистрелив в охоронця магазину

Прикрий інцидент трапився у Вільнюсі 19 жовтня. В одному з магазинів покупець кілька разів вистрелив в охоронця.

А все через те, що той звернувся чоловіка до з проханням вдягнути захисну маску. Адже такі правила діють у країні.

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У Вільнюсі охоронця магазину підстрелили через зауваження про маску

Інцидент трапився 19 жовтня приблизно о 15:15 у магазині Rimi. Покупець зайшов до закладу без маски, на що звернув увагу охоронець – адже у Литві діє вимога без маски до місць громадського користування не заходити.

Охоронець попросив покупця надягнути маску. Виник конфлікт.

Розлючений покупець спершу кинувся на охоронця з кулаками, а коли викликали поліцію – спробував утекти.

І саме під час цього він кілька разів вистрелив в охоронця з пістолета.

Поліція затримала підозрюваного – чоловіка 1979 року народження. Охоронець зазнав серйозних ран в обидві ноги – крізь одну куля пройшла навиліт, у другій розтрощила кістку.



Стрілянина через зауваження про маску сталася у Литві / Фото Delfi

литовські журналісти поцікавилися у правоохоронців, чи часто трапляються конфліктні ситуації після введених антикоронавірусних обмежень. Ті зауважили, що випадок у Rimi – виняток, але сварки дійсно бувають.

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