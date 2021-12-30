Після трагедії у Косові рятувальники хочуть ввести додаткові засоби захисту у медзакладах

Смертельна пожежа у районній лікарні у Косові забрала 4 життя. У Державній службі з надзвичайних ситуацій хочуть ввести низку додаткових протипожежних заходів, які захистять медзаклади.

Виїзну нараду на місці трагедії повів тимчасовий виконувач обов'язків голови ДСНС Сергій Крук. Він розповів, як саме відбувалась операція під час ліквідації пожежі 28 грудня.

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Рятувальники прибули на місце пожежі за 5 хвилин

Очільник ДСНС наголосив, що рятувальники прибули на місце пожежі вже за 5 хвилин. Вони зосередились на 2 напрямках – ліквідації вогню, а також пошуку та порятунку людей.

Співробітникам ДСНС, які застосовували захисні апарати, врятували 3 хворих з реанімаційного відділення. Сам медперсонал вивів 12 хворих ще до того часу, як приїхали пожежники.

Які заходи пропонують у ДСНС:

посилення контролю за експлуатацією медичного обладнання медперсоналом,

перевірка медичного устаткування задля його безпечної експлуатації,

на період свят потрібно збільшити кількість обслуговуючого медичного персоналу,

медперсонал треба підготувати до дій у разі виникнення пожеж та надзвичайних ситуацій.

Пожежу класифікували як надзвичайну ситуацію техногенного характеру місцевого рівня.

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На Львівщині обговорили запобігання трагедіям в медзакладах

Схоже засідання провели і на Львівщині – обласна комісія ТЕБ та НС. участь у зібранні взяли представники ДСНС, Держпродспоживслужби та Держпраці.

Використання складних технічних пристроїв, у тому числі кисневих станцій та кисневих мереж, потребують постійного нагляду. Випадок якийсь трапився днями на Івано-Франківщині для нас є черговим сигналом звернути увагу на експлуатацію подібного роду обладнання,

– пояснили на Івано-Франківщині.

На території Львівської області таке обладнання використовують в понад 20 закладах охорони здоров'я. Заступник голови Львівської ОДА Віталій Загайний наголосив, що техніка має бути в належному стані.

Які заходи проведуть на Львівщині у медзакладах:

Усіх керівників медичних установ зобов'язали провести інспектування усіх кисневих мереж на місцях.

Потрібно зробити ревізію резервних та автономних джерел електроживлення.

Голови ТГ мають визначити відповідальних осіб, які б здійснили інспектування кисневих мереж.

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Що відомо про пожежу у Косівській лікарні: