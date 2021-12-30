После трагедии в Косово спасатели хотят ввести дополнительные средства защиты в медучреждениях

Смертельный пожар в районной больнице в Косово унес 4 жизни. В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям хотят ввести ряд дополнительных противопожарных мер, которые защитят медучреждения.

Выездное совещание на месте трагедии повел временный исполняющий обязанности главы ГСЧС Сергей Крук. Он рассказал, как именно проходила операция во время ликвидации пожара 28 декабря.

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Спасатели прибыли на место пожара за 5 минут

Глава ГСЧС отметил, что спасатели прибыли на место пожара уже через 5 минут. Они сосредоточились на 2 направлениях – ликвидации огня, а также поиске и спасении людей.

Сотрудникам ГСЧС, которые применяли защитные аппараты, спасли 3 больных из реанимационного отделения. Сам медперсонал вывел 12 больных еще до того времени, как приехали пожарные.

Какие меры предлагают в ГСЧС:

усиление контроля за эксплуатацией медицинского оборудования медперсоналом,

проверка медицинского оборудования для его безопасной эксплуатации,

на период праздников нужно увеличить количество обслуживающего медицинского персонала,

медперсонал надо подготовить к действиям в случае возникновения пожаров и чрезвычайных ситуаций.

Пожар классифицировали как чрезвычайную ситуацию техногенного характера местного уровня.

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На Львовщине обсудили предотвращение трагедий в медучреждениях

Похожее заседание провели и на Львовщине – областная комиссия ТЭБ и ЧС. Участие в собрании приняли представители ГСЧС, Госпродпотребслужбы и Гоструда.

Использование сложных технических устройств, в том числе кислородных станций и кислородных сетей, требующих постоянного надзора. Случай, который произошел на днях на Ивано-Франковщине для нас является очередным сигналом обратить внимание на эксплуатацию подобного рода оборудования,

– объяснили на Ивано-Франковщине.

На территории Львовской области такое оборудование используют в более чем 20 учреждениях здравоохранения. Заместитель председателя Львовской ОГА Виталий Загайный подчеркнул, что техника должна быть в надлежащем состоянии.

Какие мероприятия проведут на Львовщине в медучреждениях:

Всех руководителей медицинских учреждений обязали провести инспектирование всех кислородных сетей на местах.

Нужно сделать ревизию резервных и автономных источников электропитания.

Главы ТГ должны определить ответственных лиц, которые бы осуществили инспектирование кислородных сетей.

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Что известно о пожаре в Косовской больнице: