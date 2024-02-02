Після ТЦК під Бахмут не відправляють, роботи в армії вистачить на всіх, – командир взводу 3 ЗШБ
В Україні призовників не відправляють на фронт одразу після приходу до територіального центру комплектування. Вони попередньо обов'язково проходять підготовку. Ба більше, вас не обов'язково відправлять на фронт, роботи в армії вистачить для усіх.
На цьому наголосив командир мінометного взводу 3 окремої штурмової бригади Роман "Герич" Герасименко в інтерв'ю для проєкту "Станція Краматорськ".
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Водночас військовий наголосив, що майбутнім мобілізованим варто уже подбати про свою фізичну підготовку: займатися спортом і тренуватися.
"Фізуха – це, якщо може підтягнутися цивільна людина в цих умовах. Можна і курси з медицини пройти, піти в тир і навчитися стріляти. Та за фактом, фізична підготовка – це база для цивільного", – сказав Герасименко.
За його словами, робота в армії знайдеться абсолютно для всіх, потрібні зварювальники, водії, кухарі, штабні працівники тощо.
А ось щодо вкидів росіяни про те, що якщо людина приходить до ТЦК, її одразу кидають під Бахмут чи на іншу гарячу ділянку фронту, це не відповідає дійсності.
Мобілізація в Україні: головне
- 30 січня у Раді зареєстрували новий законопроєкт щодо мобілізації.
- Проєкт пропонує знизити граничний вік призову на військову службу з 27 років до 25.
- Планується створення електронного кабінету призовника, військовозобов'язаного та резервіста, куди власне буде приходити повістка.
- Законопроєкт містить у собі норму з покараннями за ухилення від мобілізації. Якщо військовозобов'язаний чи резервіст не з'явиться ТЦК у визначений термін, то його можуть затримати та доставити туди протягом 15 днів.
- Законопроєкт поки що не містить чітких термінів щодо питання ротації та демобілізації. Попередньо обговорювалось, що військові, які під час воєнного стану прослужили 36 місяців безперервно, можуть звільнитися зі служби