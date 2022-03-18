Після України Росія збирається "денацифікувати" НАТО: що стане метою божевільного плану Путіна

Вторгнення Росії до країн НАТО – питання короткострокової перспективи. У 2021 році в низці своїх матеріалів та інтерв'ю я зазначав, що Росія продовжує виношувати план 2014 року про захоплення територій України від Харкова до Одеси та прокладання сухопутного коридору не просто в окупований Крим, а безпосередньо до своєї метастази – Придністров'я.

Провалений український "бліцкриг"

Зрештою, так і вийшло – Росія справді спробувала реалізувати 24 лютого 2022 року саме такий сценарій, але її бліцкриг дуже швидко захлинувся.

Актуально Українцям не варто впадати у пастку ейфорії швидкої перемоги

У Москві планували завершити окупацію України за 72 години і розраховували, що реакція традиційно повільної, неповороткої та бюрократичної міжнародної спільноти буде несвоєчасною, й Захід просто змириться з окупацією України, обмежившись лише поверхневими заходами.

Путін націлився на НАТО

Але все виявилося зовсім навпаки. Бліцкриг провалився, а Захід застосував заходи, які настільки серйозно вдарили по Росії, що вона може, в режимі загнаного в кут щура, після, від безвиході та озлобленості, атак на мирні міста та вбивство мирних жителів в Україні, почати кидатися на саме НАТО. Причому під загрозою – країни Балтії.

Річ у тім, що перший заступник голови Комітету Ради Федерації з міжнародних справ Володимир Джабаров зробив доволі неоднозначну заяву, а саме: "Росія має намір денацифікувати НАТО"!

Можна було би подумати, що ця заява є не більш ніж суб'єктивною позицією чергового російського людиноненависницького політика, але насправді це не так.

Радимо ЗСУ кошмарять окупантів: російські війська остаточно видихнулися

Росії відрізали "хвіст"

Адже Росія так чи інакше, але після окупації планувала конфронтацію з НАТО. Зокрема, до її планів, після окупації півдня та сходу України, входила після нетривалої паузи окупація Молдови, а потім – початок активності в Балтійському морі. Але санкції Заходу проти Росії пришвидшують цей сценарій.

Санкції проти Росії залишили в повній ізоляції російський анклав – Калінінградську область. У Кремлі вбачають пряму загрозу для цієї території та мають намір прокласти сухопутний коридор з території Білорусі до Калінінградської області через Литву.

У Москві цілком серйозно розглядають марш-кидок з Гродно та Ліди у напрямку Алітуса та Марьямполе, з виходом через Вілкавішкіс на Калінінградську область. На всю операцію з прокладання сухопутного коридору Москва відводить 48 годин, решта часу – це закріплення позицій та створення зони безпеки.

У Росії не вірять, що НАТО застосує 5-ту статтю, почне воювати за Литву, при цьому цей ривок росіяни пояснюватимуть необхідністю створення гуманітарного сухопутного коридору до Калінінградської області.

Варте уваги Усі колаборанти мають постійно відчувати за спиною придих смерті

Єдина проблема реалізації цього сценарію – брак сил і коштів, значна частина яких зосереджена на українському напрямі, котрий потребує постійного перекидання нових підрозділів, замість знищених та виведених з ладу.

Але, хоч би що там було, а так само як з Україною Росія явно не відмовиться від реалізації такого сценарію, навіть з урахуванням того, що він може стати для неї фатальним. Адже всім у здоровому глузді було очевидно, що вторгнення в Україну для російської армії стане фатальною м'ясорубкою, але вони вдерлися.

Аналогічно і з країнами Балтії – незважаючи на очевидність суїцидності такого плану, його реалізують. Я впевнений.

Це важливо – Кривонос озвучив прогноз щодо тривалості війни та її переломного моменту: дивіться відео