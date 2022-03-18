Росія змінює тактику

Росія почала бити на гуманізм, вважаючи, що це наша слабка точка. І це правда, бо кожна смерть для нас це трагедія. А для Росії людські життя – це розхідний матеріал.

Читайте також ЗСУ кошмарять окупантів: російські війська остаточно видихнулися

Тому вороги вбивають наших цивільних, розстрілюють мирні колони, блокують гуманітарну допомогу, нищать міста, калічать дітей та цивільну інфраструктуру. Росія хоче, щоб у нас здали нерви і ми здалися, лише аби зупинити це жахіття.

Також Росія зайняла терористичну стратегію – брати у полон активістів, політиків, волонтерів та місцевих керівників органів самоврядування.

До речі, Росія так створює обмінний фонд, щоб потім їх обмінювати на своїх військовополонених. Нещодавно 9 російських строковиків було обміняно на 1 цивільного мера Мелітополя. Поки йде війна, нікого не можна обмінювати, щоб не створювати небезпечні прецеденти.

Пастка мирних переговорів

Зберігається ризик потрапляння України у пастку мирних переговорів з Росією. Кремль хоче виграти час, щоб затягнути кампанію, провести приховану мобілізацію та перегрупувати свою армію бомжів та волоцюг. І знову відновити наступ.

Єдиною вимогою Зеленського має залишатися повне виведення російських військ з України, без ніякого визнання Криму і "ЛДНР".

Нейтральний статус України – теж не предмет переговорів, адже український народ сам визначає, в які блоки йому вступати. Як мінімум, ці питання мають вирішуватися на референдумі.

Зеленському треба бути дуже обережним в переговорах з Путіним. І на мою думку, з цим чортом взагалі не треба зустрічатися.

Катастрофічні втрати загарбників на всіх фронтах

Кількість вбитих і покалічених російських солдатів вже перевищує 50 тисяч душ.

Понад 14 тисяч вбито, понад 1 тисяча в полоні, близько 35 тисяч поранених. Це воєнна катастрофа.

Сьогодні мої колеги робили контент-аналіз російської преси, і в ЗМІ за сьогодні вже є 109 згадок про вбитих російських офіцерів і солдатів. Це все свіжаки, інформацію про їхню собачу смерть подають дуже дозовано. Похоронки йдуть Росією, і чим більше їх буде, тим краще.

У Мінфіні Росії змогли сьогодні виплатити свої боргові зобов'язання, транш був невеликий (117 мільйонів доларів зобов'язань). Але є питання стосовно того, чи зможуть вони далі виплачувати свої борги.

Майно російських олігархів, бізнесменів та державних російських компаній активно арештовуються по всьому світі. І це надзвичайно дратує Путіна і його оточення. Економічна криза в Росії теж посилюється, але це довгострокова гра, і не треба надіятися, що це нам допоможе. У Росії буде певний запас стійкості.

Скоро Україні прийде нова порція західних озброєнь та військової допомоги. І лише максимальне знищення живої сили ворога зупинить просування Росії та зруйнує її агресивні плани.