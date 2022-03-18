Россия меняет тактику

Россия стала бить на гуманизм, считая, что это наша слабая точка. И это правда, потому что каждая смерть для нас – это трагедия. А для России человеческая жизнь – это расходящийся материал.

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Поэтому враги убивают наших гражданских, расстреливают мирные колонны, блокируют гуманитарную помощь, уничтожают города, калечат детей и разрушают гражданскую инфраструктуру. Россия хочет, чтобы у нас сдали нервы и мы сдались, лишь бы остановить этот ужас.

Также Россия взяла на вооружение террористическую стратегию – пленять активистов, политиков, волонтеров и местных руководителей органов самоуправления.

Кстати, Россия так создает обменный фонд, чтобы потом их обменивать на своих военнопленных.

Недавно 9 российских срочников было обменено на 1 гражданского мэра Мелитополя. Пока идет война, никого нельзя обменивать, дабы не создавать опасных прецедентов.

Ловушка мирных переговоров

Сохраняется риск попадания Украины в ловушку мирных переговоров с Россией. Кремль хочет выиграть время, чтобы затянуть кампанию, провести скрытую мобилизацию и перегруппировать свою армию бомжей и бродяг. И снова возобновить наступление.

Единственным требованием Зеленского должен оставаться полный вывод российских войск из Украины, без признания Крыма и "ЛДНР".

Нейтральный статус Украины тоже не предмет переговоров, ведь украинский народ сам определяет, в какие блоки ему вступать. Как минимум, эти вопросы должны решаться на референдуме.

Зеленскому нужно быть очень осторожным в переговорах с Путиным. И по моему мнению, с этим чертом вообще не нужно встречаться.

Катастрофические потери захватчиков на всех фронтах

Число убитых и искалеченных русских солдат уже превышает 50 тысяч душ. Более 14 тысяч убито, более 1 тысячи в плену, около 35 тысяч раненых. Это военная катастрофа.

Сегодня мои коллеги делали контент-анализ российской прессы, и в СМИ сегодня уже есть 109 упоминаний об убитых российских офицеров и солдатах. Это все свежаки, информацию об их собачьей смерти представляют очень дозированно. Похоронки идут по России, и чем больше их будет, тем лучше.

В Минфине России смогли сегодня выплатить свои долговые обязательства, транш был невелик (117 миллионов долларов обязательств). Но есть вопросы, смогут ли они дальше выплачивать свои долги.

Имущество российских олигархов, бизнесменов и государственных российских компаний активно арестовываются по всему миру. И это очень раздражает Путина и его окружение. Экономический кризис в России тоже усугубляется, но это долгосрочная игра, и не надо надеяться, что нам это поможет. У России будет определенный запас устойчивости.

В скором времени Украине придет новая порция западных вооружений и военной помощи. И только максимальное уничтожение живой силы врага остановит продвижение России и разрушит ее агрессивные планы.