Минобороны России дает в сводках как "победу" информацию о взятии деревни с населением (списочным) 231 человек под Киевом и трех чуть больших – под Горловкой. Это за двое суток.

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ВСУ уменьшают количество оккупантов

В Мариуполе сложно – туда русские бросают все, что может двигаться, в южной и юго-восточной группировках. Пытаются штурмовать Северодонецк – это вторая зона напряженности.

Но знаковой победы как не было, так и нет. Харьков, Сумы, Чернигов – без изменений – обстрелы городов, жилых кварталов. Прилеты по Киеву.

Киев и окресности. ВСУ кошмарят оккупантов, понемногу уменьшая их количество. На левом берегу Днепра, судя по всему, немного отодвинули. На правом – бои за Ирпень. За сутки орки смогли продвинуться к центру города, но не более того.

Рейд в сторону Фастова, на который армия России ставила сегодня выглядит фантастической для них задачей – зацепились за Житомирскую трассу, понемногу отползают, пытаясь укрепиться в паре населенных пунктов.

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Расслабляться нельзя

Является ли это основанием для того, чтобы расслабиться? Нет. 2 дня назад России начала максимально собирать боеспособные резервы (отзывая т.н. "миротворцев", мобилизуя ресурсы ЧВК и подгребая срочников).

На формирование второй волны требуется от 4 до 7 дней. То есть в ближайшие дни может быть попытка оживления за счет подброски резервов.

ЗЫ: отжатая техника.

ВСУ продолжают практику снабжения трофеями. Общий резерв балансовых (видео и фото) потерь техники у украинской стороны – 362 единицы. При этом взято попользоваться у оккупанта – 551 шт.

Баланс по танкам Украины +38 в использовании. Всего подтверждено фото и видео потерь украинской стороны 66, а отжато (только закрытие без учета подбитых) у орков – 104 единиц танков.

Аналогичные пропорции по другим видам техники, за исключительные бронеавтомобили – там паритет. Причина – меньшая доля бронеавтомобилей (среди всей техники) в армии России.

Как-то так…