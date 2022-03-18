Минобороны России дает в сводках как "победу" информацию о взятии деревни с населением (списочным) 231 человек под Киевом и трех чуть больших – под Горловкой. Это за двое суток.
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ВСУ уменьшают количество оккупантов
В Мариуполе сложно – туда русские бросают все, что может двигаться, в южной и юго-восточной группировках. Пытаются штурмовать Северодонецк – это вторая зона напряженности.
Но знаковой победы как не было, так и нет. Харьков, Сумы, Чернигов – без изменений – обстрелы городов, жилых кварталов. Прилеты по Киеву.
Киев и окресности. ВСУ кошмарят оккупантов, понемногу уменьшая их количество. На левом берегу Днепра, судя по всему, немного отодвинули. На правом – бои за Ирпень. За сутки орки смогли продвинуться к центру города, но не более того.
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Расслабляться нельзя
Является ли это основанием для того, чтобы расслабиться? Нет. 2 дня назад России начала максимально собирать боеспособные резервы (отзывая т.н. "миротворцев", мобилизуя ресурсы ЧВК и подгребая срочников).
На формирование второй волны требуется от 4 до 7 дней. То есть в ближайшие дни может быть попытка оживления за счет подброски резервов.
ЗЫ: отжатая техника.
ВСУ продолжают практику снабжения трофеями. Общий резерв балансовых (видео и фото) потерь техники у украинской стороны – 362 единицы. При этом взято попользоваться у оккупанта – 551 шт.
Аналогичные пропорции по другим видам техники, за исключительные бронеавтомобили – там паритет. Причина – меньшая доля бронеавтомобилей (среди всей техники) в армии России.
Как-то так…
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