Міноборони Росії дає у зведеннях як "перемогу" інформацію про взяття села з населенням (переліком) 231 особу під Києвом та трьох трохи більших – під Горлівкою. Це за дві доби.

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ЗСУ зменшують кількість окупантів

У Маріуполі складно – туди росіяни кидають усе, що може рухатися, у південному та південно-східному угрупованнях. Намагаються штурмувати Сєвєродонецьк – це друга зона напруженості.

Але знакової перемоги не було, так і немає. Харків, Суми, Чернігів – без змін – обстріл міст, житлових кварталів. Прильоти по Києву.

Київ та околиці. ЗСУ кошмарять окупантів, потроху зменшуючи їхню кількість. На лівому березі Дніпра, зважаючи на все, трохи відсунули. На правому – бої за Ірпінь. За добу орки змогли просунутися до центру міста, але не більше.

Рейд у бік Фастова, на який армія Росії ставила сьогодні, виглядає фантастичним для них завданням – зачепилися за Житомирську трасу, потроху відповзають, намагаючись зміцнитися у кількох населених пунктах.

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Розслаблятися не можна

Чи це є підставою для того, щоб розслабитись? Ні. 2 дні тому Росії почала максимально збирати боєздатні резерви (відкликаючи так званих "миротворців", мобілізуючи ресурси ЧВК та підгрібаючи строковиків).

На формування другої хвилі потрібно від 4 до 7 днів. Тобто найближчими днями може бути спроба пожвавлення за рахунок підкидання резервів.

P.S. Віджата техніка

ЗСУ продовжують практику постачання трофеїв. Загальний баланс підтверджених (відео та фото) втрат техніки в української сторони – 362 одиниці. При цьому взято в користування в окупанта – 551 одиницю.

Баланс по танках +38 на користь України. Тобто підтверджених фото та відео втрат української сторони – 66, а віджато (тільки захоплено без урахування підбитих) в орків – 104 одиниці танків.

Аналогічні пропорції з інших видів техніки, крім бронеавтомобілів – там паритет. Причина – менша частка бронеавтомобілів (серед усієї техніки) в армії Росії.

Якось так…

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