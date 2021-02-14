Ми застрягли: чому лікарі із гнівом говорять про вакцинацію у Південній Африці

Новини про проблеми в Astra Zeneca стали шоком для Південної Африки та інших держав, які розраховували на щеплення цією вакциною. Річ у тому, що вона не зупиняє поширення хвороби із легкими та середніми симптомами. Принаймні щодо штаму COVID-19 з Південної Африки.

Нова серйозна мутація: COVID-19 проти вакцин

Лікарі-інфекціоністи у Йоганнесбурзі думали, що затримка вакцинації у країні буде невеликою. Мільйон доз вже надійшов з Індії. Перші ін'єкції вже були призначені на один із днів. У цей час, багаті країни вже вакцинували своїх медичних працівників та лікарів. Тим часом до самої ПАР наближалися травма та відчай – 46 тисяч людей вже померли, спалах потрібно було зупиняти тут і зараз, йдеться у статті від NYT.

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І раптом, всі плани відклали в сторону. Стало зрозуміло, що вакцина Astra Zeneca погано працює з варіантом, який поширився саме у Південно-Африканській Республіці. У Оксфорді це вже визнали й готують нову версію, яка має бути готова до осені 2021 року. Одночасно Moderna готує підсилювач (т.зв. booster – 24) дії вакцини. "Англійська" вакцина гарно показала себе з оригінальним коронавірусом та мутацією у Великій Британії.

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"Пандемічний коронавірус знайде шляхи поширення і у вакцинованих суспільствах, як і очікувалося, – сказав Ендрю Поллард, головний дослідник щодо вакцин в Оксфорді. – Але вакцини зможуть полегшувати стан систем охорони здоров'я, запобігаючи важким захворюванням".

Виявилося, що вона не захищала добровольців клінічних випробувань від легкої та середньої форми коронавірусу. Варіант з півдня Африки (B.1.351) точно є більш контагіозним (заразним), ніж "стандартний" COVID-19. Він вже поширився на 32 країни, включаючи США.

Не працював навіть набутий природним шляхом імунітет, якщо людина вже перехворіла раніше. Якщо ситуація буде незалежно доведена, то це означатиме, що B.1.351 робить сучасні вакцини менш ефективними (про це вже заявляють конкуренти – Pfizer, Moderna, Novavax, Johnson and Johnson. Хоча у них захист зберігається). Novavax навіть сказали, що їхня вакцина показала менш як 50% ефективності у ПАР.

Новий варіант коронавірусу майже зупинив вакцинацію великої країни / Фото CFR

Вона ускладнює захоплення вірусу антитілами та запобігання його потрапляння в клітини тіла. Одночасно, британський варіант B.1.1.7 виглядає менш агресивним (хоча може бути на 30% біль смертельним), з ним у вакцин жодних проблем поки що немає. Дослідники думають, що знайшли причину успіху штаму з Африки. Він може ховатися у мутації, тепер відомій як E484K . Одночасно, британський варіант B.1.1.7 виглядає менш агресивним (хоча може бути на 30% біль смертельним), з ним у вакцин жодних проблем поки що немає.

Друга хвиля та маленька вибірка

Інша проблема – маленька кількість випадків, описаних вченими з Південної Африки, їх було усього 2000 і лише 748 людям дали вакцину. 19 з них захворіли на COVID-19 нового типу, і ще 20 – з групи плацебо. Виходить, за словами вчених, що ін'єкція працює лише на 10%. Антитіла у крові людей з B1.351 теж проявляють значно менше активності, ніж потрібно.

Минуле зараження оригінальним SARS CoV-2 не захищає від легкого та середнього ступеня тяжкості варіанту COVID-19 B.1.351,

– визнав вірусолог Шабір Мадхі з Університету Вітватерсранда.

Це ускладнює оцінку ефективності вакцини. Учасники тестів до того ж були переважно молодими. А отже, мали невеликий шанс отримати у перспективі важку форму захворювання. Таким чином, проаналізувати захист від неї (а також вплив на госпіталізації та смертність – 24) було фактично неможливо.

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І поки вакцини від Astra Zeneca застрягли на складах, лікарів у ПАР щеплюватимуть Johnson and Johnson (сертифікація займе ще 12 тижнів). У них найвищий показник запобігання важкій формі та потраплянню в лікарню. Одночасно, на такій фокус-групі продовжать випробування. Проблема у тому, що термін придатності вакцин Astra Zeneca – до квітня 2021.

Вчені тепер терміново розробляють нові версії вакцини / Фото WSJ

Однією з причин того, що новий варіант легко обходить імунний захист, вважають руйнівну другу хвилю пандемії у Південній Африці. І ця ситуація може стати попередженням для світу.

Подекуди існує думка, що вакцини врятують нас від вірусу. Вони важливі, але не є срібною кулею. Вони не позбавлять від вірусу повністю, бо він зміниться,

– упевнений професор клітинної біології Саймон Кларк в Університеті Редінга, Англія.

Нова небезпека Вірус, скоріш за все, еволюціонував ще швидше ніж люди розробляли вакцини від нього. Замість викорінення вірусу, розробники тепер мають постійно оновлювати вже випущені вакцини під нові мутації. На це можуть піти місяці й навіть роки роботи. І якщо південноафриканський варіант стане домінівним у будь-якій з 32 країн, на які він поширився, то пандемія стане ще більш смертельною та небезпечною.

"Ми застрягли у реальності, в якій нові варіанти не реагують на вакцини, – сказала у коментарі NYT Андреа Тейлор, помічниця директора Інноваційного центру охорони здоров'я Duke Global. – Ми спробуємо налаштувати її, але оскільки вірус все ще зможе поширюватися серед деяких груп населення в деяких частинах світу, то з'являться інші".

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Особливо це стосується бідніших країн, які цілком можуть стати базою для розмноження мутованого коронавірусу. Але не мати вакцини для захисту від нього.

Андреа Тейлор назвала Astra Zeneca "народною вакциною" і сказала: Південна Африка обрала AZ, бо вона дешевша. Але є і гарні новини: навіть якщо вакцина дає людям хворіти, вони можуть стати менш заразними для оточення, вважають вчені.

Щоправда, у цьому випадку, епідемію зупинить лише кампанія з масової вакцинації, особливо для найбільш вразливих людей. Принаймні смертей та заповнення лікарень точно можна буде уникнути, "а це і є головною метою використання щеплень", – пояснила NYT Мюге Чедвік, експертка-інфекціоністка з Університету Сент-Ендрюс у Шотландії.

Паралельно треба буде мінімізувати передачу всередині громади. Але все, що зараз відчуває Південно-Африканська Республіка – розчарування та гнів. Головне питання лишилося – як бути далі. Пропонувати вакцину, яка дає мінімальний захист чи ризикувати життями й збирати більше даних?