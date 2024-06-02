КНДР вдруге запустила повітряні кулі зі сміттям і фекаліями в Південну Корею

За останню добу КНДР відправила близько 600 повітряних куль зі сміттям до Південної Кореї. Відповідні "пакунки" містять різні відходи, в тому числі й екскременти.

Сеул пообіцяв, що вживе "нестерпно" болючих заходів, якщо їх сусід продовжить влаштовувати "нераціональні" провокаційні дії. Це вже другий випадок за останній тиждень. У КНДР кажуть, що це відповідь на поширення листівок проти Пхеньяна.

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Провокації Північної Кореї

Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї (JCS) повідомив, що виявив близько 600 повітряних куль, які перетнули військову демаркаційну лінію, що розділяє дві Кореї, і впали в Сеулі та навколишній провінції Кьонгі.

Відповідні повітряні кулі включають різне сміття, таке як недопалки, тканина, паперові відходи, пластик та навіть екскременти. Військові не можуть збивати ці цілі, тому проводять повітряну розвідку, щоб відстежити кулі та нейтралізувати їх вже на землі.

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Ще вже не перший подібний випадок. Наприклад, у вівторок та середу Пхеньян відправив на Південну Корею близько 250 повітряних куль з екскрементами.

У неділю, 1 червня, Сеул проведе засідання Ради національної безпеки. У зв'язку з провокаціями Південна Корея розглядає можливість повернення до психологічної війни проти КНДР. Відповідні кроки включають відновленням гучномовного мовлення вздовж кордону або розсилання листівок з критикою режиму Північної Кореї.

Запуск супутника-шпигуна

Запуск "сміттєвих" повітряних куль стався після недавньої серії провокаційних кроків Північної Кореї, що, зокрема, включали невдалу спробу запустити супутник-шпигун. Офіційне центральне інформаційне агентство Північної Кореї повідомило, що ракета з відповідним пристроєм 28 травня вибухнула невдовзі після старту.

За повідомленнями КНДР, причиною невдачі стали проблеми з нещодавно розробленим рідким киснево-нафтовим двигуном. Це вже третя спроба Північної Кореї запустити супутник-шпигун. При першій спробі північнокорейська ракета із супутником впала в океан, а після другої уряд заявив про помилку у системі аварійного підриву.

Всього за кілька годин до запуску лідери Південної Кореї, Китаю та Японії провели першу за понад чотири роки тристоронню зустріч.