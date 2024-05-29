Відомо, що, починаючи з вечора вівторка, повітряні кулі перетинали кордон і падали в різних місцях по всій країні.

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КНДР запустила повітряні кулі зі сміттям на територію Південної Кореї

Про те, що Північна Корея запустила понад 150 повітряних куль зі сміттям через кордон повідомляють журналісти Yonhup з посиланням на південнокорейських військових.

Відповідно до даних об'єднаного комітету начальників штабів ЗС Південної Кореї (JCS), починаючи з вечора 28 травня повітряні кулі перетинали кордон і падали в різних місцях по всій країні.

Зазначається, що в повітряних кулях було різне сміття – пластикові пляшки, батарейки, деталі взуття та навіть гній.

Такі дії Північної Кореї явно порушують міжнародне право та серйозно загрожують безпеці нашого народу. Ми суворо попереджаємо Північну Корею негайно припинити свої нелюдські та вульгарні дії,

– заявили в JCS.

У неділю, 26 травня, КНДР попереджала, що розкидає макулатуру та сміття у прикордонних районах у рамках акції "око за око" проти розповсюдження листівок проти Пхеньяна.



Повітряна куля з КНДР / Фото читача Yonhup

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