Известно, что, начиная с вечера вторника, воздушные шары пересекали границу и падали в разных местах по всей стране.

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КНДР запустила воздушные шары с мусором на территорию Южной Кореи

О том, что Северная Корея запустила более 150 воздушных шаров с мусором через границу сообщают журналисты Yonhup со ссылкой на южнокорейских военных.

Согласно данным объединенного комитета начальников штабов ВС Южной Кореи (JCS), начиная с вечера 28 мая воздушные шары пересекали границу и падали в разных местах по всей стране.

Отмечается, что в воздушных шарах был различный мусор – пластиковые бутылки, батарейки, детали обуви и даже навоз.

Такие действия Северной Кореи явно нарушают международное право и серьезно угрожают безопасности нашего народа. Мы строго предупреждаем Северную Корею немедленно прекратить свои бесчеловечные и вульгарные действия,

– заявили в JCS.

В воскресенье, 26 мая, КНДР предупреждала, что разбрасывает макулатуру и мусор в приграничных районах в рамках акции "око за око" против распространения листовок против Пхеньяна.



Воздушный шар из КНДР / Фото читателя Yonhup

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